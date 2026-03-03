Švicarska vapi za radnicima, Hrvatima nikad lakše do posla: 'Ovo je savršena godina'

Jednostavno pitanje jednog hrvatskog studenta na Redditu otvorilo je vrlo aktualnu temu o sezonskom radu u Švicarskoj. Korisnik je zatražio savjet o tome kako najlakše pronaći ljetni posao, po mogućnosti s uključenim smještajem, ističući da može raditi i preko studentskog i preko standardnog ugovora o radu.

Njegova objava, postavljena jučer, stigla je u vjerojatno najboljem mogućem trenutku za hrvatske građane koji razmišljaju o radu u toj alpskoj zemlji.

Ono što autor objave, a vjerojatno i šira javnost, možda još nije u potpunosti svjestna jest da je od 1. siječnja 2026. godine na snagu stupila potpuna liberalizacija švicarskog tržišta rada za hrvatske državljane. Time je završeno višegodišnje razdoblje u kojem je Švicarska primjenjivala takozvanu zaštitnu klauzulu, ograničavajući broj radnih dozvola (B i L) za Hrvate.

Nakon analize krajem 2025. godine, švicarsko Savezno vijeće potvrdilo je da pragovi nisu dosegnuti, zbog čega su ukinute sve kvote. To u praksi znači da Hrvati od prije dva mjeseca uživaju potpunu slobodu kretanja i zapošljavanja, jednaku onoj koju imaju i građani ostalih zemalja EU/EFTA. Administrativne prepreke za poslodavce drastično su smanjene, čineći 2026. prvom "lakom" godinom za pronalazak sezonskog posla.

Manjak radnika i osiguran smještaj

Pitanje studenta o poslu s uključenim smještajem pogađa samu srž trenutnog stanja u švicarskom ugostiteljstvu. Prema izvješćima s početka godine, čak 44 posto švicarskih hotela bori se s ozbiljnim nedostatkom radne snage. Kriza je posebno izražena u popularnim alpskim odredištima gdje je i stambeni prostor za radnike postao problem. Upravo zbog toga, mnogi poslodavci su promijenili taktiku i sada aktivno nude smještaj kao glavni poticaj za privlačenje stranih radnika. Ovo je izravan odgovor na ono što je student na Redditu naveo kao svoj prioritet.

Dodatna pogodnost za studente je švicarsko pravilo koje im omogućava rad do 15 sati tjedno tijekom semestra, ali i rad u punom radnom vremenu (100 %) za vrijeme sveučilišnih praznika, poput ljetnih. To ih čini izuzetno atraktivnim kandidatima za popunjavanje sezonskih rupa.

Za ovakav kratkoročni rad izdaje se "dozvola L", koja za Hrvate više nije stvar sreće ili lutrije temeljene na kvotama, već pravo koje mogu ostvariti bez većih prepreka.

Što očekivati i gdje tražiti posao?

Iako Švicarska nema propisanu nacionalnu minimalnu plaću, većina sektora, uključujući ugostiteljstvo, regulirana je kolektivnim ugovorima o radu. Za 2026. godinu, čak i najniže plaćeni sezonski poslovi obično počinju s plaćom od 3.500 do 3.800 franaka mjesečno, što je otprilike između 3.700 i 4.000 eura bruto. Od tog iznosa poslodavac najčešće oduzima troškove za smještaj i hranu.

Za one koji, poput autora objave, aktivno traže posao, postoji nekoliko ključnih platformi. Aplikacija Coople postala je vodeća u Švicarskoj za fleksibilne i kratkoročne poslove u ugostiteljstvu i na događanjima. Za one koji ciljaju isključivo na hotelski sektor, specijalizirana stranica Hotelcareer.ch je najbolji izbor, dok su Jobs.ch i Jobup.ch standardne opcije za širu pretragu. Važno je napomenuti i jezične vještine.

Dok je engleski jezik često dovoljan za poslove koji ne uključuju izravan kontakt s gostima, osnovno poznavanje njemačkog ili francuskog jezika gotovo je uvijek uvjet za rad na recepciji, u restoranima ili drugim uslužnim djelatnostima. S obzirom na sve navedeno, čini se da je za hrvatske studente i sezonske radnike ova godina doista jedinstvena prilika za stjecanje radnog iskustva u Švicarskoj pod znatno povoljnijim uvjetima nego ikad prije.

