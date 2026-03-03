Ulazimo u najluđu F1 sezonu dosad! Ovdje se nalazi sve što trebate znati o oktanskom spektaklu

Formula 1, vrhunac automobilističkog sporta, doživljava globalnu ekspanziju popularnosti, privlačeći milijune novih obožavatelja. Ako ste se tek nedavno zainteresirali za oktanski cirkus, sezona 2026. donosi savršenu priliku za ulazak u ovaj uzbudljivi svijet. S novim pravilima, novim momčadima i rekordnim kalendarom, pred nama je jedna od najiščekivanijih sezona u povijesti. Ovo je vaš vodič kroz osnove.

Grand Prix vikend: Više od same nedjeljne utrke

Srce Formule 1 je Grand Prix vikend, trodnevni spektakl koji se obično održava od petka do nedjelje. Petak je rezerviran za slobodne treninge, gdje timovi testiraju i prilagođavaju bolide specifičnoj stazi. Subota donosi posljednji trening i ključne kvalifikacije. One se odvijaju u tri dijela (Q1, Q2 i Q3), a njihovi rezultati određuju startni poredak, poznat kao "grid". Najbrži vozač osvaja "pole position", prvu startnu poziciju koja nudi značajnu prednost na startu nedjeljne utrke, vrhunca vikenda gdje se vozači bore za bodove i pobjedu.

Sprint format za dodatnu dozu uzbuđenja

Kako bi se dodatno začinili trkaći vikendi, Formula 1 je uvela sprint format. Riječ je o kraćoj utrci od 100 kilometara koja traje otprilike 30 minuta i održava se subotom. Za razliku od glavne utrke, odlasci u boks nisu obavezni, što potiče vozače na maksimalan napad od starta do cilja. Sprint utrke donose dodatne bodove za prvih osam vozača. U sezoni 2026. planirano je šest takvih vikenda na stazama u Kini, Miamiju, Kanadi, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Singapuru.

Rekordna sezona 2026: Novi timovi i staze

Sezona 2026. bit će povijesna zbog novih tehničkih pravila i rekordnog kalendara od 24 utrke. Sezona započinje 8. ožujka u Australiji, a završava 6. prosinca u Abu Dhabiju. Najveća novost je ulazak Madrida u kalendar s novom uličnom stazom. Grid će također izgledati drugačije: uz postojećih deset timova, pridružit će im se potpuno nova, jedanaesta momčad Cadillac. Istovremeno, njemački div Audi ulazi u sport kao tvornička momčad preuzimanjem Saubera, dok se Ford vraća kao partner Red Bulla.

Globalni spektakl pred stotinama tisuća gledatelja

Popularnost Formule 1 najbolje se očituje u nevjerojatnom broju gledatelja. Ukupna posjećenost tijekom jedne sezone premašuje sedam milijuna ljudi. Apsolutni rekorder je Velika nagrada Australije u Melbourneu, koja je tijekom trkaćeg vikenda privukla nevjerojatnih 452.055 gledatelja, stvarajući jedinstvenu atmosferu. Ovaj globalni sport posjećuje pet kontinenata, od klasičnih europskih staza do modernih odredišta u Aziji i Americi.

S novim pravilima, dolaskom automobilskih divova i kalendarom koji nudi više akcije nego ikad prije, sezona 2026. predstavlja idealan trenutak za sve nove fanove da se priključe i dožive zašto je Formula 1 najbrži sport na svijetu. Pripremite se za novu eru brzine i uzbuđenja.

