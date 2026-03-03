Najluđe utrke u povijest Formule 1! Jednu su završila samo tri vozača, a Schumi se skoro potukao

Formula 1 često se doživljava kao sport vrhunske preciznosti i predvidljivosti, gdje dominiraju najbrži bolidi i najbolji vozači. Ipak, njezina bogata povijest prepuna je trenutaka koji prkose svakoj logici, utrka u kojima su sve strategije bačene u vjetar, a iz potpunog kaosa rođene su istinske legende. To su priče o nevjerojatnim preokretima, vozačima koji su prkosili nemogućim uvjetima i pobjedama koje se i danas prepričavaju s nevjericom.

Belgijski potop i Schumacherov bijes 1998.

Velika nagrada Belgije na stazi Spa-Francorchamps 1998. godine ostaje upamćena kao jedna od najdramatičnijih utrka svih vremena. Nebo se otvorilo, a kiša je stvorila uvjete za potpuni kaos. Već u prvom zavoju nakon starta, David Coulthard izgubio je kontrolu i izazvao lančani sudar u kojem je sudjelovalo čak trinaest bolida, uzrokujući štetu procijenjenu na tadašnjih 11 milijuna funti. Nakon ponovljenog starta, Michael Schumacher je dominantno vodio, no njegova utrka završila je kada se, u uvjetima gotovo nikakve vidljivosti, zabio u stražnji kraj Coulthardovog McLarena kojeg je obilazio za cijeli krug. Bijesan, Schumacher je na tri kotača stigao do boksa i pokušao se fizički obračunati sa Škotom. U takvim okolnostima, Damon Hill donio je momčadi Jordan njihovu prvu povijesnu pobjedu, i to dvostruku, s Ralfom Schumacherom na drugom mjestu.

Buttonov maraton u kišnom Montrealu

Utrka koja je redefinirala pojam "nemoguće" zasigurno je Velika nagrada Kanade 2011. godine. Zbog ekstremnih pljuskova, utrka je trajala rekordna četiri sata, četiri minute i 39 sekundi. Pobjednik, Jenson Button, izveo je pothvat koji se graniči s čudom. Tijekom utrke imao je sudar s momčadskim kolegom Lewisom Hamiltonom, zatim s Fernandom Alonsom, odradio je kaznu prolaska kroz boks i obavio čak šest ulazaka na promjenu guma. U jednom trenutku našao se na posljednjem, 21. mjestu. Ipak, nevjerojatnom vožnjom probijao se kroz poredak da bi u posljednjem krugu izvršio pritisak na vodećeg Sebastiana Vettela. Mladi Nijemac je pogriješio, a Button je prohujao pokraj njega i ostvario jednu od najupečatljivijih pobjeda u povijesti sporta.

Kad utrku završe samo trojica

Velika nagrada Monaka 1996. drži rekord kao utrka s najmanje vozača koji su prošli ciljem, samo tri. U kaotičnim kišnim uvjetima, na stazi gdje je pretjecanje gotovo nemoguće, Francuz Olivier Panis u bolidu momčadi Ligier startao je s daleke 14. pozicije. Dok su favoriti poput Michaela Schumachera i Damona Hilla ispadali jedan za drugim zbog sudara ili kvarova, Panis je vozio besprijekornu utrku života. Probijao se kroz poredak i na kraju stigao do svoje jedine pobjede u karijeri. Utrka je prekinuta zbog vremenskog ograničenja od dva sata, a iza Panisa ciljem su prošli još samo David Coulthard i Johnny Herbert.

Iako modernu Formulu 1 obilježava tehnološka savršenost, upravo ovakve nepredvidljive utrke podsjetnik su na njezinu suštinu. One dokazuju da se i u najkontroliranijim uvjetima ponekad pojave faktori poput kiše, sreće i ljudske pogreške, stvarajući drame koje zauvijek ostaju urezane u sjećanje ljubitelja oktanskih uzbuđenja.

