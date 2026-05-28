Od Australije do Argentine: Hrvati iz cijelog svijeta stigli u Zagreb i poslali jasnu poruku

U sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se održava u Zagrebu, u Hrvatskoj matici iseljenika u srijedu, 27. svibnja, održan je okrugli stol "Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske". Ovaj susret predstavnika medija iz iseljeništva, medija hrvatske nacionalne manjine i medija iz Bosne i Hercegovine predstavlja prvi korak HMI-ja u umrežavanju hrvatskih medija izvan domovine – međusobno, ali i s medijima u Hrvatskoj

Okruglim stolom željelo se otvoriti trajan prostor dijaloga i suradnje te potaknuti stvaranje snažnije mreže hrvatskih medija u svijetu, uz institucionalnu potporu Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika, a u čije su ime brojne okupljene pozdravili državni tajnik Ureda Zvonko Milas i ravnatelj HMI-Zdeslav Milas.

Na okruglom stolu sudjelovali su čelnici izdavačkih kuća i urednici nekih od najznačajnijih hrvatskih medija izvan domovine, a razgovaralo se o tome kako tiskovine, portali, radijske postaje, televizije i podcasti čuvaju jezik i kulturnu memoriju, jačaju vidljivost te stvaraju prostor artikulacije značenja i položaja hrvatske zajednice u javnosti domicilne države. Poseban naglasak stavljen je na profesionalne i društvene funkcije – informiranje, povezivanje generacija i regija, očuvanje manjinskih prava, izgradnju povjerenja i vjerodostojnosti te doprinos integraciji uz dvojezične i interkulturne formate.

U vremenu brzih društvenih i tehnoloških promjena mediji hrvatskih zajednica izvan domovine imaju višestruku i nezamjenjivu ulogu. Oni nisu samo izvor informacija nego i prostor očuvanja hrvatskoga jezika i kulturne memorije, mjesto susreta generacija te važan čimbenik vidljivosti i artikulacije položaja hrvatskih zajednica u državama u kojima djeluju.

Uloga medija iz Bosne i Hercegovine

Posebna pozornost posvećena je medijima iz Bosne i Hercegovine, koji imaju ključnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije hrvatskog naroda. Kao jedan od konstitutivnih naroda u BiH, Hrvati kroz vlastite medije ostvaruju pravo na informiranje na hrvatskom jeziku te dobivaju prostor za predstavljanje svojih društvenih, kulturnih, obrazovnih i političkih interesa. Takvi mediji doprinose povezivanju hrvatskih zajednica diljem BiH, ali i jačanju veza s Republikom Hrvatskom i iseljeništvom. Njihova važnost posebno dolazi do izražaja u zaštiti prava Hrvata, promicanju pluralizma i očuvanju ravnopravnosti u složenom društveno-političkom sustavu BiH. Mediji Hrvata u BiH važan su čimbenik očuvanja nacionalne svijesti i identiteta – naglasili su Slavica Karačić, ravnateljica TV Herceg-Bosne i Ante Stipić, urednik PRO Televizije.

Tisak kao nositelj brenda

U središnjem dijelu okruglog stola govorilo se o tisku. Naime, razvojem digitalnih medija najavljivalo se, na velika vrata, gašenje tiska. Naklade su smanjivane, a neke su tiskovine ugašene ili zamijenjene internetskom mrežom. No nakon pandemije pad naklade je zaustavljen, a naprednije zemlje poput Švedske ili Danske vratile su u obrazovni sustav čitanje literature kao primarni imperativ. U velikim svjetskim medijskim kućama, pa i u Hrvatskoj, ali i među medijima Hrvata izvan domovine, upravo se tiskano izdanje nametnulo nositeljem brenda. O tome zašto je njihova uloga nezamjenjiva u javnom prostoru govorili su Tereza Grandić, glavna urednica gradišćanskih Hrvatskih novina, Branka Pavić Blažetin, glavna urednica Hrvatskog glasnika iz Mađarske, Ivan Gavranović, glavni urednik Žive zajednice iz Njemačke, Zlata Vasiljević, glavna urednica Hrvatske riječi iz Subotice i Nikola Dončić, glavni urednik Hrvatskog glasnika iz Crne Gore.

U sklopu događanja prikazana su i dva videa. Pozdrave brojnim okupljenim uzvanicima i sudionicima u dvorani Matice iz Argentine su uputili Adrijana Smajić i Joza Vrljičak, urednici Studije Croatice, najstarijega hrvatskog časopisa u Južnoj Americi koji je ove godine proslavio 65 godina. Iz Australije su se javili članovi redakcije Hrvatskog vjesnika.

Digitalne platforme i zajednički medijski prostor

O tome kako portali, radio i podcast platforme danas imaju ključnu ulogu u brzom prenošenju informacija i oblikovanju javnog mišljenja govorili su Tanja Grabić, glavna urednica Radio DUX-a iz Crne Gore i Sanja Bogović, predsjednica Uprave Croatians Onlinea iz SAD-a.

Da zajedno stvaraju moderan medijski prostor u kojem korisnici informacije mogu dobiti odmah, pritom i personalizirane, složili su se i ostali sudionici ovog dijela okruglog stola – Sergio Marušić, urednik Radija Melbourne iz Australije, Marijana Dokoza, glavna urednica Fenix magazina iz Njemačke, Sonja Breljak, glavna urednica Hrvatskog glasa Berlin iz Njemačke, Anela Kuburaš, glavna urednica portala Hrvati.CH iz Švicarske i Lydia Novak, glavna urednica podcasta Melange iz Gradišća.

Cilj ovog okruglog stola jest otvaranje trajnog prostora dijaloga i suradnje te poticanje stvaranja snažnije mreže hrvatskih medija u svijetu, uz institucionalnu potporu. Okrugli stol otvoren je pjesmom i napjevima Hrvata izvan Hrvatske u izvedbi članica Folklornog ansambla dr. Ivan Ivančan. Ovaj iznimno zanimljiv i interaktivni okrugli stol, na kojem se svaki od medija predstavio jednominutnim video, moderirala je zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora.