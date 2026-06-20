Preminula Slavenka Drakulić, jedna od najutjecajnijih hrvatskih književnica

Slavenka Drakulić, jedna od najprevođenijih i najutjecajnijih hrvatskih književnica i novinarki, preminula je u 77. godini, objavio je u subotu Jutarnji list, za koji je godinama pisala kolumne i eseje.

Slavenka Drakulić rođena je u Rijeci 4. srpnja 1949., a živjela je u Stockholmu i Zagrebu. Karijeru je počela kao novinarka, nakon završenog studija komparativne književnosti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Pisala je za Start, Danas i NIN te je među autoricama koje su feminističke teme uvele u javnu raspravu. Bila je dugogodišnja suradnica Jutarnjeg lista, a tekstove je najčešće objavljivala u subotnjem Magazinu.

Tekstovi u vodećim svjetskim novinama

Objavljivala je tekstove i u vodećim svjetskim novinama kao što su "The New York Times", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "La Repubblica" i "El Mundo".

Svoju prvu publicističku knjigu eseja objavila je 1984. godine pod nazivom „Smrtni grijesi feminizma", a tri godine kasnije svoj prvi roman "Hologrami straha". Objavila je više romana i knjiga eseja, a nekoliko dana prije smrti objavljena joj je i nova knjiga "Zašto nisam naučila kuhati" u izdanju hrvatskog izdavača Frakture.

U svojim djelima bavila se ženskim temama, a romansirala je živote velikih žena, kao što su Frida Kahlo i Mileva Einstein. Bila je u braku sa švedskim novinarom Richardom Swartzom, a njezina kći je autorica Rujana Jeger.