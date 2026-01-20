FREEMAIL
STRAŠAN REZULTAT /

Dokaz da je Hrvatska velesila! Ovo nikome nije uspjelo osim nama

Dokaz da je Hrvatska velesila! Ovo nikome nije uspjelo osim nama
Foto: Petter Arvidson/pixsell

Hrvatska će u srijedu igrati vrlo važnu utakmicu protiv Švedske

20.1.2026.
8:10
Sportski.net
Petter Arvidson/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom nad Nizozemskom i porazom Gruzije od Švedske službeno se plasirala u drugi krug Europskog prvenstva u ponedjeljak.

Hrvatska će u srijedu igrati vrlo važnu utakmicu protiv Švedske, pobjednik te utakmice nosi dva boda u drugu fazu. Prolaskom u tu drugu fazu, Hrvatska je napravila nešto čime se nitko ne može pohvaliti. Naime, naša je reprezentacija jedina koja je prošla grupnu fazu na posljednjih 12 Europskih prvenstava!

 

 

Danska, Njemačka, Francuska i Španjolska su jedine uz Hrvatsku koje imaju samo jedno ispadanje u grupi od kada je ovakav sistem natjecanja na Europskom prvenstvu. Hrvatska se 2002. nije plasirala u drugi krug, a od tada ima 12 kvalifikacija u nizu što nema ni jedna druga reprezentacija.

Utakmice europskog prvenstva u rukometu 2026. gledajte na RTL-u i platfomi Voyo

Danci i Francuzi nisu prošli grupu 2020., Španjolska na prošlom Euru, a Njemačka 2014. To je dokaz da Hrvatska spada u top pet europskih rukometnih velesila, bez obzira na neka slabija natjecanja ne tako davno.

POGLEDAJTE VIDEO: Obećao je da će Hrvatska biti bolja i ispunio obećanje: Pogledajte sve majstorije Martinovića

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
