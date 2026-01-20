Dokaz da je Hrvatska velesila! Ovo nikome nije uspjelo osim nama

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom nad Nizozemskom i porazom Gruzije od Švedske službeno se plasirala u drugi krug Europskog prvenstva u ponedjeljak.

Hrvatska će u srijedu igrati vrlo važnu utakmicu protiv Švedske, pobjednik te utakmice nosi dva boda u drugu fazu. Prolaskom u tu drugu fazu, Hrvatska je napravila nešto čime se nitko ne može pohvaliti. Naime, naša je reprezentacija jedina koja je prošla grupnu fazu na posljednjih 12 Europskih prvenstava!

With tonight’s results 10 of 12 nations are ready for the main round.



5 teams - Denmark, Germany, France, Spain and Croatia - have qualified for all but 1 European Championship main rounds since the introduction of the main round in 2002.



Croatia have qualified for 12 main… pic.twitter.com/OkT6qilLNd — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 19, 2026

Danska, Njemačka, Francuska i Španjolska su jedine uz Hrvatsku koje imaju samo jedno ispadanje u grupi od kada je ovakav sistem natjecanja na Europskom prvenstvu. Hrvatska se 2002. nije plasirala u drugi krug, a od tada ima 12 kvalifikacija u nizu što nema ni jedna druga reprezentacija.

Danci i Francuzi nisu prošli grupu 2020., Španjolska na prošlom Euru, a Njemačka 2014. To je dokaz da Hrvatska spada u top pet europskih rukometnih velesila, bez obzira na neka slabija natjecanja ne tako davno.

