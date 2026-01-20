Evo kada i gdje gledati spektakularne utakmice šestog dana rukometnog Eura

Europsko rukometno prvenstvo 2026., koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, ulazi u završnicu svog prvog kruga. U utorak, 20. siječnja, na rasporedu su posljednje utakmice u skupinama B, D i F koje će dati konačan poredak i odlučiti koje reprezentacije prenose ključne bodove u glavnu rundu natjecanja. Iako su neki putnici u iduću fazu već poznati, ulozi su i dalje visoki jer bodovi iz međusobnih susreta mogu biti presudni u borbi za polufinale.

Utakmice europskog prvenstva u rukometu 2026. gledajte na RTL-u i platfomi Voyo

Okršaj Danske i Portugala za vrh skupine B

U skupini B, koja se igra u danskom Herningu, ostalo je još nekoliko pitanja. Jedan od domaćina, Danska, opravdala je ulogu favorita i s dvije uvjerljive pobjede već osigurala plasman dalje. S osvojena četiri boda Danci su na vrhu, no za potvrdu prvog mjesta trebat će im barem bod protiv Portugala. Kiks Portugala čeka Sjeverna Makedonija koja im je uzela bod i nada se prolasku. Šanse su im, doduše, male. Makedonci se nadaju da će Portugalci s velikom razlikom izgubiti od Danske, a da će oni s velikom razlikom dobiti Rumunje i tako nadoknaditi gol-razliku koja je trenutno +18 za Portugal. Međusobni dvoboj Danske i Portugala u 20:30 stoga je izravna borba za prvo mjesto i, što je još važnije, za prijenos dva boda u sljedeću fazu.

Utakmicu Danske i Portugala gledajte na RTL televiziji i platformi Voyo.

U ranijem terminu od 18:00 sati, utakmicu Sjeverne Makedonije i Rumunjske možete gledati uživo na platformi Voyo.

Standings provided by Sofascore

Farski Otoci protiv Slovenije za senzaciju

Utakmice europskog prvenstva u rukometu 2026. gledajte na RTL-u i platfomi Voyo

Skupina D, čije se utakmice igraju u norveškom Bærumu, donijela je sličan rasplet. Slovenija je s dvije pobjede u prva dva kola osigurala mjesto među dvanaest najboljih. Pravo iznenađenje turnira je reprezentacija Farskih Otoka, koja je s pobjedom i remijem skupila tri boda i također se nalazi u odličnoj poziciji za prolaz. Njihov večernji susret u 20:30 izravno će odlučivati o pobjedniku skupine. Slovenci su favoriti, ali Farski Otoci su već pokazali da mogu parirati svima.

U utakmici bez natjecateljskog značaja za prolazak, od 18:00 sati sastaju se Crna Gora i Švicarska, koje se nakon ovog susreta opraštaju od Europskog prvenstva 2026. Njigov dvoboj prenosi platforma Voyo.

Standings provided by Sofascore

Mađarska i Island u izravnom dvoboju nepobijeđenih

U skupini F, koja se igra u švedskom Kristianstadu, situacija je kristalno jasna. Mađarska i Island dominantno su osigurale prolazak s po dvije sigurne pobjede protiv Poljske i Italije. Njihov međusobni okršaj, zakazan za 20:30, stoga je poslastica dana i izravna borba za prvo mjesto te prijenos iznimno važnih bodova. Obje momčadi pokazale su sjajnu formu i očekuje nas neizvjestan dvoboj, a gledajte ga na platformi Voyo.

U utakmici za čast i bolji konačni plasman, od 18:00 sati snage će odmjeriti Poljska i Italija. Za Italiju je ovo bio povratnički nastup na Euru nakon 28 godina, no avantura za njih završava u prvom krugu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je potez koji je izbacio Srbiju s Eura!