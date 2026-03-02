Velika mrlja pluta u moru u Dubrovniku: Oglasili se iz Vodovoda

U moru ispod brda Petka u Dubrovniku u nedjelju je nastala velika mrlja, a iz gradskog poduzeća Vodovod Dubrovnik izvijestili su da je riječ o propuštanju na instalacijama unutar hidrotehničkog tunela zastarjelog Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Petka.

Nakon interventnog pregleda na lokaciji utvrđuje se razmjer oštećenja, nakon čega će se odrediti optimalni način sanacije, istaknuli su iz Vodovoda Dubrovnik i naveli da je UPOV Petka u lošem stanju zbog grešaka napravljenih već pri gradnji tog objekta.

Zato su pokrenuli projekt izgradnje novog uređaja na istoj lokaciji u sklopu Aglomeracije Dubrovnik, koji je trenutno u fazi izrade projektne dokumentacije, nakon čega slijedi ishođenje dozvola i početak gradnje.

"Tek kada taj krunski projekt Aglomeracije bude dovršen, Dubrovnik će dobiti dugoročno rješenje za odvodnju otpadnih voda. Do tada su mogući ovakvi incidenti, iako se Vodovod preventivnim pregledima i pojačanim održavanjem objekta trudi spriječiti ih što je više moguće“, poručili su iz Vodovoda.

Čeka se novi uređaj za pročišćavanje

U sklopu projekta Aglomeracije Dubrovnik postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Petka na lokaciji postojećeg, kao i postrojenja za solarno sušenje mulja na Osojniku, objavljen je sredinom 2022. godine.

Za izvođača radova na projektu izabrana je zajednica ponuditelja dviju slovenskih tvrtki Iskra d.o.o. i Hidroinženjering d.o.o., a cijena projekta je 35,88 milijuna eura.

Od toga je 70,64 posto osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije, dok će 29,36 posto nacionalnog dijela pokriti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske voda i Vodovod Dubrovnik.

UPOV drugog stupnja pročišćavanja sastojat će se od tri glavne tehnološke cjeline - mehaničkog pročišćavanja, biološkog pročišćavanja te obrade mulja.

U sklopu radova izgradit će se novo postrojenje s pripadajućom opremom, postrojenje za obradu mulja, hidrotehnički tunel duljine oko 350 metara te podmorski ispust dužine 835 metara. Nakon pročišćavanja u more će odlaziti samo tehnički čista voda.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo koliko se dobrovoljaca prijavilo, među njima i 82 žene. Otkriveno što s onima koji ignoriraju poziv