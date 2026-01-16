FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRUGI DAN EP-A /

Slovenci i Crnogorci u povijesnoj utakmici srušili rekord

Slovenci i Crnogorci u povijesnoj utakmici srušili rekord
×
Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

Pogodak Boruta Mačkovšeka s devet metara "preko zida" 21 sekundu prije kraja susreta učinio je utakmicu skupine D utakmicom s najviše pogotka na velikim natjecanjima.

16.1.2026.
22:20
HinaSportski.net
Ntb, Ntb/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Europskom prvenstvu rukometaša u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj u petak su prve pobjede ostvarile reprezentacije Slovenije, Islanda i Portugala.

U utakmici skupine D kojoj je domaćin Oslo, Slovenija je svladala Crnu Goru s 41-40 (19-18) što je novi svjetski rekord po broju golova na utakmici velikih natjecanja. U golovima bogatom susretu Slovence su do pobjede predvodila dva Domena, Makuc i Novak, svaki sa po devet pogodaka, dok je osam puta strijelac bio Blaž Janc, dok je najbolji strijelac utakmice i crnogorske reprezentacije bio je Branko Vujović s 11 pogodaka. Za Crnogorce je devet putao poentirao i Miloš Vujović.

POGLEDAJTE VIDEO: Na utakmici europskog prvenstva srušen je povijesni rekord

U skupini B u danskom Herningu reprezentacija Portugala je s 40-34 (23-15) bila bolja od Rumunjske, a Francisco Costa je s devet golova bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi. Martim Costa je imao sedam pogodaka. Rumunje je predvodio Daniel Stanciuc s osam golova, a šest ih je postigao Andrei Buzle.

UTAKMICE EUROPSKOG PRVENSTVA U RUKOMETU MOŽETE GLEDATI UŽIVO NA PLATFORMI VOYO.

Island je opravdao ulogu favorita u dvoboju skupine F u švedskom Kristianstadu, u kojem je s 36-26 (21-12) svladao Italiju. Janus Smarason je s osam pogodaka bio najefikasniji islandski igrač, a pratio ga je Gisli Kristjansson sa sedam golova. U talijanskoj reprezentaciji se istaknuo Leo Prantner sa šest pogodaka.

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRUGI DAN EP-A /
Slovenci i Crnogorci u povijesnoj utakmici srušili rekord