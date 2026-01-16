Slovenci i Crnogorci u povijesnoj utakmici srušili rekord

Na Europskom prvenstvu rukometaša u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj u petak su prve pobjede ostvarile reprezentacije Slovenije, Islanda i Portugala.

U utakmici skupine D kojoj je domaćin Oslo, Slovenija je svladala Crnu Goru s 41-40 (19-18) što je novi svjetski rekord po broju golova na utakmici velikih natjecanja. U golovima bogatom susretu Slovence su do pobjede predvodila dva Domena, Makuc i Novak, svaki sa po devet pogodaka, dok je osam puta strijelac bio Blaž Janc, dok je najbolji strijelac utakmice i crnogorske reprezentacije bio je Branko Vujović s 11 pogodaka. Za Crnogorce je devet putao poentirao i Miloš Vujović.

POGLEDAJTE VIDEO: Na utakmici europskog prvenstva srušen je povijesni rekord

U skupini B u danskom Herningu reprezentacija Portugala je s 40-34 (23-15) bila bolja od Rumunjske, a Francisco Costa je s devet golova bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi. Martim Costa je imao sedam pogodaka. Rumunje je predvodio Daniel Stanciuc s osam golova, a šest ih je postigao Andrei Buzle.

UTAKMICE EUROPSKOG PRVENSTVA U RUKOMETU MOŽETE GLEDATI UŽIVO NA PLATFORMI VOYO.

Island je opravdao ulogu favorita u dvoboju skupine F u švedskom Kristianstadu, u kojem je s 36-26 (21-12) svladao Italiju. Janus Smarason je s osam pogodaka bio najefikasniji islandski igrač, a pratio ga je Gisli Kristjansson sa sedam golova. U talijanskoj reprezentaciji se istaknuo Leo Prantner sa šest pogodaka.