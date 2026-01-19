Renato Sulić: 'Moramo puno bolje ako mislimo nešto napraviti. Od Nizozemske i Gruzije stvorili smo bauk'

Nije sve ostalo isto kao protiv Gruzije i to je dobro, jer smo na kraju pobijedili Nizozemsku 35-29. Da je ostalo isto vjerojatno bi značilo da je sve bilo OK, a očito je da nije, pa se Sigurdsson odlučio za dvije promjene u sastavu s kojima je neke iznenadio, neke nije, ali Sigurdsson je izbornik i on zna najbolje. Na crtu je umjesto igrača iz prve postave Verona Načinovića ušao pivot Sesveta Zlatko Raužan, a umjesto šutera Luke Lovre Klarice na sredinu napada je došao Ivano Pavlović, pa smo ostali na dva ljevaka Ivana Martinoviću i Mateu Marašu koji je jedva i zaigrao. Izborili smo drugi krug Eura i to je najbitnije...

Evidentna je bila želja da energija bude na kud i kamo većoj razini nego što je to bio slučaj protiv Gruzije. Bez obzira na sve, Hrvatska slavi veliku i važnu pobjedu protiv neugodne reprezentacije koja igra brz rukomet, koja nam je zadala puno problema. Nizozemsku nismo uspjeli pobijediti u zadnja tri međusobna dvoboja i koja nam je bila svojevrsna "crna mačka", Nije to bila uvjerljiva pobjeda, izborena je više na mišiće i iskustvo, a Nizozemska je pala u zadnjih deset minuta na krilima sjajnog Ivana Martinovića i dobre i čvrste obrane.

Velika pobjeda Hrvatske u smislu da nam puno znači dva boda protiv Nizozemske i da smo izborili drugi krug Europskog prvenstva, ali mučimo se. Gruzija i Nizozemska su reprezentacije od desetog mjesta nadalje na Euru, da se netko ne uvrijedi. Koliko god mi radimo bauk od njih, mi predstavljamo Nizozemsku kao Dansku nekad. Ono, TOP reprezentacija, a to realno nije. To je realnost i moramo biti realni. Renato Sulić za Net.hr.

Renato Sulić, proslavljeni bivši rukometaš, jedan od najboljih kružnih napadač koje je Hrvatska ikad imala, za portal Net.hr komentira pobjedu Hrvatske protiv Nizozemske i dosadašnji nastup naših rukometaša na turniru. Sulić je sretan zbog pobjede i nitko sretniji od njega da se Hrvatska u domovinu s Eura vrati s medaljom, sa zlatom, ali nije impresioniran igrom i za to ima svoje viđenje, svoje razloge. Sulić odlučno govori i stoji iza svega što kaže. Nije tip koji će davati politički korektne odgovore, nego kako on vidi situaciju. Pa kome pravo, kome krivo...

"Velika pobjeda Hrvatske u smislu da nam puno znači dva boda protiv Nizozemske i da smo izborili drugi krug Europskog prvenstva. U tom smislu je. Iskreno, ne znam što bi komentirao. Opet smo se mučili. Već dvije utakmice na turniru se mučimo. Gruzija, sad Nizozemska. Riješili smo utakmicu protiv Nizozemske u zadnjih 5 minuta. Drago mi je zbog pobjede, ali nisam vidio, moram biti iskren i reći, neki rukomet i jedva čekam neku pravu utakmicu. Čekam utakmicu protiv Švedske u srijedu koja je dostojna reprezentacija da vidim malo gdje smo, što smo. Moramo sigurno puno bolje igrati da bi napravili nešto veliko. Nama ne smije biti mjerilo Gruzija i Nizozemska", priča u uvodu Renato Sulić i nastavlja:

"To je moje mišljenje. Pogotovo Nizozemska bez dva od tri glavna igrača. Samo je Luc Steins igrao protiv Hrvatske. Danas im se ozlijedio lijevi bek. Nisam impresioniran i moramo puno bolje".

Što koči Hrvatsku i u čemu je problem s igrom?

"Nije to kočenje, nego rukomet se definitivno promijenio. To moramo svi znati. Rukomet koji smo nekad igrali i ovaj danas nema veze, to se vidi i u rezultatima. Pada po 35-40 golova po utakmici. Nekad je bilo 25-26-27 golova i to kad si postigao znao si da dobivaš utakmicu. Rukomet je danas nešto drugo. Ne može svaki igrač uzeti loptu, povesti loptu, krenuti jedan na jedan, to više, takva igra više ne prolazi. To mislim da je kod nas ozbiljan problem. Ivan Martinović se raspucao i on nas je gurnuo ka' pobjedi. Opet kažem, to je individualni bilo. Mi neku ljepotu igre nemamo. Nemamo brz rukomet, brz protok lopte, nemamo puštanje povratnih lopti, toga nemamo. Ne igramo dobro, mučimo se. Gruzija i Nizozemska su reprezentacije od desetog mjesta nadalje, da se netko ne uvrijedi. Koliko god mi radimo bauka od njih, mi predstavljamo Nizozemsku kao Dansku nekad. Ono, TOP reprezentacija, a to realno nije. To je realnost i moramo biti realni."

Nastavio je Renato u jednom dahu...

"Ja bih volio da se Hrvatska kući vrati sa zlatom, sa medaljom, nitko sretniji od mene. Svim srcem sam uz Hrvatsku, svim srcem sam uz dečke, ali ne mogu drugačije govoriti. Gruzija je, istina, dobro odigrala protiv nas, s obzirom na njihov nivo rukometa, ali Nizozemska s ovom ekipom s kojom je danas igrala, nemojmo se zavaravati. To je B rukometni razred. To je moje mišljenje i stojim iza njega. Neka nam ove dvije utakmice posluže kao zagrijavanje, uigravanje, idemo na tu Švedsku. Jednu utakmicu na turniru moramo dobro odigrati, to je neko pravilo. Prošle godine na SP-u je to bila utakmica protiv Francuske, a hoće li to sad biti protiv Švedske, daj Bože da bude, jer je to jako bitna utakmica da prenesemo 4 boda u drugi krug i da pokušamo izboriti polufinale. Bit će jako teško sigurno, ali ja bih volio da utakmica protiv Švedske bude ta naša utakmica u kojoj ćemo pokazati svu raskoš", zaključio je Renato Sulić.

