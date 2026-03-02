Škabrnja je odlučila zadržati mlade, ali i privući nove stanovnike. U rastu cijena u priobalju vidjeli su svoju šansu. Pa su povoljno prodavali zemljišta za izgradnju obiteljskih kuća. 25 mladih obitelji iz Škabrnje i još 15 obitelji s područja Zadra i cijele županije grade svoje domove na Vlačini. Potpuno novo naselje niče kao demografska mjera Škabrnje.

"Ja sam mlada majka s dvoje djece i zajednica je stvarno velika nas mladih majki. To mi je stvarno drago da se djeca druže i prije vrtića i prije škole, da se upoznaju. Ja bih rekla da razumijem zašto ljudi vole ovdje graditi kuće jer je blizina grada, a opet si nekako na selu odmaknut od svih tih recimo opasnosti", kaže Paulina Bilaver koja je sa suprugom Stipom doselila iz Njemačke prije godinu dana.

Imaju sina Tomu starog godinu i 7 mjeseci i kćer Kaju od pet mjeseci. Stipini korijeni su iz Škabrnje, a Paulinini iz Hercegovine, a dolazak u Škabrnju donio im je, kažu, novu kvalitetu života.

"Puno je fleksibilniji život ovdje. Mogu otići s posla do kuće ako treba jer sam tu u selu, do grada mogu otići uvijek s djecom, a dosta je spontano sve. Znači, ne moram ništa planirati kao što sam morao u Njemačkoj", kaže Stipe Bilaver koji je zaposlen na izradi interijera.

Općina Škabrnja je za privlačenje mladih obitelji dobila 44 tisuće metara kvadratnih od Zadarske županije, pa mještane metar kvadratni zemljišta za gradnju kuće stajao 13 eura, a sve ostale s područja Hrvatske 23 eura.

Sve više djece u Škabrnji

"Dobijete građevinski teren na kojem možete graditi obiteljsku kuću, također u sklopu njega komunalni doprinos će biti smanjeni. Uz to sve imate na parceli dolazi priključak vode, struje i optičkog interneta", pojašnjava koncept načelnik Općine Škabrnja Ivan Škara (HDZ). Na donedavnoj pustopoljini niču i brojni javni sadržaji. Veliko i malo nogometno igralište, košarkaško, tenisko, dječje, a uskoro i novo igralište za padel. Sve to ima sportski centar neposredno uz novo naselje u Škabrnji. U sklopu Sportskog centra Vlačine u planu je i izgradnja sportske dvorane i hostela. Mještanima je važno da je proširen postojeći vrtić koji sada ima i jaslice.

"Nadogradili smo dječji vrtić za još dvije skupine i sad možemo primiti preko 80 djece u dječji vrtić i ima mjesta za sve" kaže načelnik, a Ines Bašić koja je iz podstanarstva u Zadru doselila sa suprugom u njegovo rodno mjesto zadovoljna je jer svojih četvero djece odgaja u mjestu gdje imaju sigurno okruženje i kvalitetnu osnovnu školu:

"Mislim da je život za njih tu definitivno puno sigurniji nego u gradu ako znamo što se sve u današnje vrijeme događa. Nikad nisam osjetila da smo nešto zakinuti. A bože moj, imamo 20 minuta do Zadra, nekako kao da smo u centru svega. Znači, ništa nam nije daleko", kaže. Dok mladi izlaze iz crkve nakon nedjeljne mise jasno je da mjesto s bremenitom prošlošću ima svijetlu budućnost.

"Ima života, ima krštenja, ima djece, Općina daje poticaje da se mladi ljudi tu doseljavaju. Tako da sam zadovoljan i biće dobro", zaključuje župnik Škabrnje don Ante Delić koji je u Škabrnju došao prije pola godine. Hvali mještane i napominje kako su već krenuli u nabavku novih orgulja. Uskoro će djece biti još i više, nadaju se Škabrnjani. Kako su sve parcele rasprodane, zatražili su od Zadarske županije još 30 tisuća kvadrata zemljišta na Vlačini kako bi još 30 obitelji mogle sviti svoje gnijezdo.