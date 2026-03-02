Evo koliko se dobrovoljaca prijavilo, među njima i 82 žene. Otkriveno što s onima koji ignoriraju poziv

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić sudjelovao je na konferenciji za medije povodom početka temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO).

"Od 9. ožujka 800 ročnika ulazi u tri vojarne, u Kninu, Slunju i Požegi. Obuka će im trajati do 9. svibnja. Od tih 800 ročnika, čak 446 su dragovoljci, odnosno 55,75 posto od ukupnog broja koji su pozvani. Od 446 dragovoljca, čak su 82 žene odnosno 10,25 posto", otkrio je ministar.

Od pozvanih novaka, samo je 10 iskazalo prigovor savjesti, dodao je Anušić.

U Kninu i Slunju temeljno vojno osposobljavanje će prolaziti 200 ročnika, u Požegi 400 ročnika i ročnica. Spomenute 82 žene bit će na obuci u Požegi.

"Već sada imamo oko 200 dragovoljaca na uputni rok u svibnju, a prijave i dalje stižu", ističe ministar.

Ministar je pojasnio da su dragovoljci svi oni koji nemaju obavezu jer su stariji od 19 godina, ali se sami javljaju. U prosjeku su mladići i djevojke stari 23-25 godina.

"Za 12 novaka koji nisu obavili liječnički pregled niti opravdali izostanak, upućen je optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu koji će preuzeti procese", također je otkrio Anušić. Kazne u takvim slučajevima idu od 500 do 5.000 eura, a ovise o odluci suda.

Planira se proširenje kapaciteta na druge vojarne

"Žene dragovoljci u prosjeku imaju 24 godine, a muškarci dragovoljci u prosjeku 23 godine. Ravnomjerno iz cijele Hrvatske se javljaju dragovoljci. Zadovoljni smo i ponosni odličnim rezultatima koji su iznenadili i nas. Zahvaljujem mladima koji su prepoznali korist TVO-a i pokazali dozu svijesti i ozbiljnosti o ovom velikom projektu za sigurnost RH", kazao je Anušić, ističući da se obvezni vojni rok u Hrvatskoj vraća nakon 17 godina.

Najavio je da će MORH već sada zbog velikog interesa raditi na proširenju kapaciteta za TVO u Benkovcu, Požegi i Dugom Selu. Ugovara se projektna dokumentacija za rekonstrukciju objekata u vojarnama, a ka bude izgrađena vojarna u Belom Manastiru, i tamo će ići dio ročnika.

"U vojarnu u Vinkovcima ćemo uputiti oko 100 ročniku u nekom od budućih rokova", dodao je.

Za služenje vojnog roka, polaznici će biti plaćeni 1100 eura mjesečno, dva mjeseca im se upisuju u staž, imat će prednost pri zapošljavanju u državnoj i lokalnoj samoupravi. A najbitnije je, smatra Anušić, što će steći znanja i vještine koje će im pomoći u životu.

Ročnici će tijekom TVO-a usvojiti osnovne vojničke vještine, taktiku preživljavanja i samoobrane, upravljanje naprednim tehnologijama poput dronova, obučit će ih se do razine strijelca.

Tijekom obuke, pojasnio je ministar, neće biti paintballa, ali će biti krav mage i učenja na dronovima.

Na 800 ročnika bit će 80 instruktora koji će s njima boraviti puna dva mjeseca. Mladići koji budu pozvani mogu iskazati priziv savjesti zbog vjerskih i moralnih načela, i to moraju pojasniti povjerenstvu osnovanom u tu svrhu.

Prva prisega za mlade ročnike očekuje se za nekoliko dana. Dosad je za vojni rok upućeno više od 700 poziva, a priziv savjesti uložilo je sedmero mladih.

Oni koji dobiju poziv, bit će smješteni u jednoj od triju vojarni u Slunju, Požegi i Kninu. U dva mjeseca učit će, između ostaloga, o rukovanju naoružanjem, a usvojit će vještine preživljavanja, pomaganja drugima i upravljanje dronovima.

Uskoro opširnije...