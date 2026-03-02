FREEMAIL
INCIDENT /

Drama kod Nove Gradiške: Dječak (14) iz zračne puške ranio 16-godišnjaka

Drama kod Nove Gradiške: Dječak (14) iz zračne puške ranio 16-godišnjaka
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Do incidenta je, kažu iz policije, došlo zbog nestručnog rukovanja zračnom puškom, a dječak je, nasreću, zadobio tek lakše ozljede

2.3.2026.
15:57
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Dječak (14) zračnom je puškom ozlijedio drugog dječaka (16) na području Nove Gradiške. Liječnička pomoć pružena mu je u subotu oko 10 sati u bolnici u Novoj Gradiški, a o događaju je potom obaviještena policija, izvijestila je PU brodsko-posavska.

Iako je policija dojavu dobila u subotu, kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da se incident dogodio dva dana ranije.

Do incidenta je, kažu iz policije, došlo zbog nestručnog rukovanja zračnom puškom, a dječak je, nasreću, zadobio tek lakše ozljede.

Ocu oduzeli oružje

Policija je odmah reagirala i od 57-godišnjeg oca djeteta oduzeli spomenutu zračnu pušku, iako je oružje posjedovao zakonito, uz prijavu.

"Nastavlja se daljnji rad policijskih službenika na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja nakon kojega slijedi podnošenje odgovarajućih pismena nadležnom sudu", priopćili su iz policije.

Zračna PuškaNova GradiškaIncident
