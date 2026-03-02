FREEMAIL
LEGENDA /

Iznenadni kraj?! Brignone prelomila i šokirala odlukom o svojoj karijeri

Iznenadni kraj?! Brignone prelomila i šokirala odlukom o svojoj karijeri
Foto: Spada/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Uspjela se oporaviti na vrijeme i čudesno osvojiti dva zlata.

2.3.2026.
14:57
Sportski.net
Spada/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
Talijanska skijašica Federica Brignone odlučila je ranije okončati ovu sezonu nakon što je na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama na domaćem terenu u Cortini d'Ampezzo osvojila zlata u veleslalomu i superveleslalomu.

Nakon što je prošle sezone po drugi put u karijeri osvojila Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa, 35-godišnja Brignone doživjela je tešku ozljedu križnih ligamenata koljena tijekom nastupa na talijanskom prvenstvu te joj je čak bio i upitan nastup na ZOI. Uspjela se oporaviti na vrijeme i čudesno osvojiti dva zlata.

"Mislim kako sam u zadnjih nekoliko mjeseci puno tražila od svog tijela. Od prvog dana nakon ozljedemoj jedini cilj bio je nastup na Igrama u Cortini. Stoga ću uzeti malu pauzu i onda nastaviti s rehabilitacijom koja je dosada bila forsirana kako bih bila u mogućnosti nastupiti", objavila je Brignone.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka nam je otkrila dio razgovora s legendarnom Brignone: 'Savjetovala mi je jednu stvar'

Federica Brignone
