Legenda HNL-a o derbiju: 'Dinamo je bolji, ali Hajduk ima šansu samo zbog jedne stvari'

U nedjelju nas na Poljudu očekuje novi vječni derbi između Hajduka i Dinama, utakmica koja bi mogla imati velik utjecaj na rasplet borbe za naslov prvaka. Dok Dinamo u završnicu prvenstva ulazi s prednošću i stabilnijom formom, Hajduk traži način kako se oporaviti nakon bolnog ispadanja od Rijeke i ostati u utrci za titulu.

Uoči velikog okršaja razgovarali smo s Ilijom Lončarevićem, bivšim trenerom Dinama i jednim od najiskusnijih nogometnih stručnjaka u hrvatskom nogometu. Legendarni trener, koji je tijekom karijere više puta sudjelovao u derbijima, za nas je analizirao stanje u obje momčadi, Dinamov uspon u 2026. godini te psihološki moment u kojem Hajduk dočekuje utakmicu na Poljudu.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

Lončarević smatra kako bi pobjeda Dinama mogla ozbiljno usmjeriti utrku za naslov, ali upozorava da derbi često briše sve razlike na tablici.

Kako vi gledate na derbi koji nam dolazi u nedjelju? Hoće li možda ta utakmica riješiti prvenstvo?

Eventualno u slučaju Dinamove pobjede, onda je to dosta izgledno. Ne vjerujem da će Hajduk imati psihološku snagu da se vrati nakon tog poraza. Jako je teško prognozirati nedjelju nakon srijede. Ova srijeda je za Hajduk dosta frustrirajuća, ispasti na ovakav način. I to pred derbi. Predviđati ništa nitko ne može, sve ćemo vidjeti. Publika će napuniti stadion, oni su imali zadnjih desetljeća frustracije ovakve vrste. Vjerojatno su oguglali na to i oni će momčadi dati podršku. Pitanje je kako će momčad reagirati. Ako naprave koheziju, onda mogu biti opasni. Što se mene tiče, Hajduk ne igra loše, ali ima neke rupe u toj svojoj igri koje im uvijek kvare rezultat.

Hajduk igra jako lijepo, ali je puno dalje od titule nego prijašnjih godina... Barem je takav dojam.

Svaka godina je za sebe. Dovoljan je siguran rival kakav je Dinamo, koji u zadnje vrijeme igra dosta sigurno i ne gubi utakmice i sve bolje, tada ne možeš više to ni stići. Dinamo je bolja momčad, ali to ne znači da mora osvojiti prvenstvo. Da se to ne dogodi morao bi imati suparnika, a Hajduk to nije jer gubi nekako čudno utakmice.

Što se dogodilo s Dinamom u 2026. da je napravio taj iskorak i prednost na ljestvici?

Nogometna istina je da momčadi treba dati vremena, da se momčad uigra. To ne opravdava Dinamove crne rupe koje su se događale i u samoj utakmici, ali je činjenica. Uigravanje nije samo uigravanje na terenu. To je i upoznavanje momčadi, kako diše svlačionica, prihvaćanje jedni drugih sa svim manama i vrlinama. To je proces koji mora trajati jednu sezonu. Treba im čestitati da su tako brzo to napravili. Već sam izjavio to početkom 2026. Gdje se Dinamo digao? Kvalitetu je imao, ali kompaktnost je ta koja danas donosi rezultate. Imaju svoje rupe u Europi. Nema nikakvog razloga da Dinamo mora dobivati tri ili četiri gola po utakmici. To je nešto što moraju riješiti ovo proljeće za iduću sezonu.

Sudjelovali ste u derbijima na Poljudu. Kako je igrati kao gost tamo?

Derbi je derbi. U nekim slučajevima treba uzeti u obzir što se događa s momčadima i u kakvoj su fazi, ali u većini ipak ne treba. To nema nikakve veze... Nema veze Hajdukovo trenutačno psihološko stanje ili stanje na tablici. To samo ovisi tko će se bolje snaći u toj utakmici, Dinamo je bolji, ali moraju biti na vrhuncu da to pokažu na terenu i pretvore u bodove. Hajduk, ako bude najbolja verzija sebe, ima šanse se s pobjedom vratiti u život. I remi bi im dobro došao zbog stabilizacije. Ja nekako nisam imao previše sreće u tim derbijima, jednom sam preuzeo momčad dva dana prije derbija, jednom pak u tom tjednu. To je bilo nedovoljno, samo sam se mogao upoznati s igračima. I u Kupu je bilo, možemo reći, karakterističnih stvari za te naše derbije. I na Poljudu i na Maksimiru.

