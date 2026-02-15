Zrinka nam je otkrila dio razgovora s legendarnom Brignone: 'Savjetovala mi je jednu stvar'

Talijanka Federica Brignone osvojila je drugu zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo nakon što je pobijedila u veleslalomu ispred Šveđankse Sare Hector i Norvežanke Thea Louise Stjernesund, dok je Zrinka Ljutić zauzela 17. mjesto.

Brignone, koja je već osvojila zlato u super-G-ju na ovim Igrama nakon što je prije deset mjeseci teško ozlijedila koljeno, dominirala je kao i u prvoj vožnji i na kraju je slavila s vremenom 2:13.50, 62 stotinke ispred Hector i Stjernesund koje su podijelile srebrnu medalju. Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić puno je bolje odvozila drugu vožnju što joj je donijelo 17. mjesto s 1,51 sekundom sporijim vremenom od pobjednice.

Naša Ines Goda Forjan razgovara je s Zrinkom nakon veleslaloma:

"Ova sezona je bila izazovna za mene, i psihički i fizički... Imam osjećaj da se stalno mučim i ne vidim izlaz iz toga. Prije olimpijskih sam imala priliku da se malo osamim i to mi je jako pasalo za glavu. Došla sam svježa na utrku", rekla je pa nastavila o legendarnoj Brignone.

"Brignone je nevjerojatna i ona mi je velika inspiracija. Dala mi je čak savjete za neke linije. n-itko drugi nije to zaslužio kao ona. Rekla mi je da ona nije ni mislila da će ovo biti na toj razini",

"Veselim se slalomu i skijati brzo i boriti se za medalju."

U prvoj vožnji je nastupila još jedna hrvatska predstavnica, 16-godišnja Pia Vučinić koja, na žalost, nije stigla do cilja.

