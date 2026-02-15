Ljutić nam se javila nakon veleslalomske utrke: 'Nije to bilo blizu medalje, ali nije ni predaleko'
Sa Zrinkom Ljutić razgovarala je naša Ines Goda Forjan
Nevjerojatan posao odradila je domaća predstavnica Federica Brignone na veleslalomskoj utrci na Zimskim olimpijskim igrama te osvojila drugo olimpijsko zlato. I to samo deset mjeseci nakon brutalnog loma noge i ozljede koljena. Na startu je bila i Pia Vučinić, ima 16 godina, debitirala je, ali nije uspjela završiti utrku.
Naša Ines Goda Forjan razgovarala je s našom najboljom skijašicom. Evo što joj je otkrila Zrinka Ljutić.
"U prvoj vožnji imala sam tri greške gdje to nije dopustivo. Zadovoljna sam s drugom vožnjom. Uživala sam u drugoj vožnji, nije bilo blizu medalje, ali nije ni daleko. Vidim da trebam još trenirati, ali nisam predaleko", zaključila je Zrinka.
POGLEDAJTE VIDEO: Ljutić nam se javila nakon veleslalomske utrke: 'Nije to bilo blizu medalje, ali nije ni predaleko'