Ljutić nam se javila nakon veleslalomske utrke: 'Nije to bilo blizu medalje, ali nije ni predaleko'

Nevjerojatan posao odradila je domaća predstavnica Federica Brignone na veleslalomskoj utrci na Zimskim olimpijskim igrama te osvojila drugo olimpijsko zlato. I to samo deset mjeseci nakon brutalnog loma noge i ozljede koljena. Na startu je bila i Pia Vučinić, ima 16 godina, debitirala je, ali nije uspjela završiti utrku.

Naša Ines Goda Forjan razgovarala je s našom najboljom skijašicom. Evo što joj je otkrila Zrinka Ljutić.

"U prvoj vožnji imala sam tri greške gdje to nije dopustivo. Zadovoljna sam s drugom vožnjom. Uživala sam u drugoj vožnji, nije bilo blizu medalje, ali nije ni daleko. Vidim da trebam još trenirati, ali nisam predaleko", zaključila je Zrinka.

