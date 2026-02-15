Dostavni kombi Amazona zaglavio na najsmrtonosnijoj pješačkoj stazi

Dostavno vozilo zapelo je na muljevitim pličinama, koje mještani opisuju kao "najsmrtonosniju pješačku stazu u Britaniji". Obalna straža Southend objavila je da je u nedjelju primila dojavu o Amazonovom dostavnom vozilu na The Broomwayu, nakon što je vozač slijedio GPS rutu prema otoku Foulness.

An Amazon Prime driver has got their van stuck in the mud in the Thames Estuary after they drove into the sea following a satnav route.



They were trying to reach Foulness Island, near Southend, to make a parcel delivery.



The Broomway je staza preko plitkih pijesaka od obale do otoka Foulness, a na tom području nalazi se i vojni poligon Ministarstva obrane, piše BBC.

Amazon je priopćio da je "svjestan situacije" i da "istražuje slučaj". Ruta, za koju se tvrdi da postoji već 600 godina i duga je oko 10 kilometara, pod upravom je tvrtke Qinetiq, koja područje opisuje kao "jedinstvenu stazu kojom treba kretati s oprezom i posebnom stručnošću".

Međutim, ruta nije namijenjena vozilima, a ljudima se savjetuje da je prelaze samo pješice u pratnji vodiča koji poznaje muljevite pličine.

Prema zapisnicima mjesnog vijeća, na The Broomwayu je poginulo 100 osoba, a posljednja poznata smrt zabilježena je 1919. godine. Obalna straža izvijestila je da je razgovarala sa sigurnosnim službenikom tvrtke Qinetiq, koji je potvrdio da se incident dogodio u subotu navečer te da se vozač "izašao iz vozila i prijavio incident Amazonu".

Obalna straža dodala je da je vozilo već bilo ondje tijekom plime, te da su Amazon i lokalni farmer dogovorili njegovo uklanjanje u nedjelju. Članovi obalne straže završili su intervenciju nakon što je potvrđeno da su svi putnici iz vozila sigurni i da će vozilo biti uklonjeno.

