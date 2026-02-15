Dostavni kombi Amazona zaglavio na najsmrtonosnijoj pješačkoj stazi
Ruta nije namijenjena vozilima, a ljudima se savjetuje da je prelaze samo pješice u pratnji vodiča koji poznaje muljevite pličine
Dostavno vozilo zapelo je na muljevitim pličinama, koje mještani opisuju kao "najsmrtonosniju pješačku stazu u Britaniji". Obalna straža Southend objavila je da je u nedjelju primila dojavu o Amazonovom dostavnom vozilu na The Broomwayu, nakon što je vozač slijedio GPS rutu prema otoku Foulness.
The Broomway je staza preko plitkih pijesaka od obale do otoka Foulness, a na tom području nalazi se i vojni poligon Ministarstva obrane, piše BBC.
Amazon je priopćio da je "svjestan situacije" i da "istražuje slučaj". Ruta, za koju se tvrdi da postoji već 600 godina i duga je oko 10 kilometara, pod upravom je tvrtke Qinetiq, koja područje opisuje kao "jedinstvenu stazu kojom treba kretati s oprezom i posebnom stručnošću".
Međutim, ruta nije namijenjena vozilima, a ljudima se savjetuje da je prelaze samo pješice u pratnji vodiča koji poznaje muljevite pličine.
Prema zapisnicima mjesnog vijeća, na The Broomwayu je poginulo 100 osoba, a posljednja poznata smrt zabilježena je 1919. godine. Obalna straža izvijestila je da je razgovarala sa sigurnosnim službenikom tvrtke Qinetiq, koji je potvrdio da se incident dogodio u subotu navečer te da se vozač "izašao iz vozila i prijavio incident Amazonu".
Obalna straža dodala je da je vozilo već bilo ondje tijekom plime, te da su Amazon i lokalni farmer dogovorili njegovo uklanjanje u nedjelju. Članovi obalne straže završili su intervenciju nakon što je potvrđeno da su svi putnici iz vozila sigurni i da će vozilo biti uklonjeno.
