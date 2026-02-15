Meštar i meštrica Splitskog karnevala uključili se u RTL Danas: 'Mi smo svi bili zabezeknuti...'

'NAŠ BREND' /

Velika fešta pod maskama je i u Splitu. Program je počeo još danas tijekom popodnevnih sati, a završit će koncertom Jasne Zlokić koja je počela pjevati na Prokurativama u 19 sati. Više o samim maškarama kazali sz nam meštar i meštrica Splitskog karnevala.

'Bura je, ali nije nam pokvarila današnji doživljaj. Vraćamo se ove godine, čini mi se jednoj dobroj tradiciji. Mi smo svi bili zabezeknuti, videći zvončare koji vjerujem da će se sada nastaviti i koji će napraviti jedno čudo, jer to je naš brend naši korijeni. Sljedeće godine pretpostavljam da će biti Žnjan, DJ i zvončari', rekla je glumica Nives Ivanković, meštrica Splitskog karnevala.

'Omiljena maska mi je bila jedan mali koji je bija Spiderman s Havaja. To nisam u životu vidio. Rekao sam malome da ću ukrasti tu ideju za dogodine. I uloga meštra mi je bila fenomenalna. Stvarno ugodno mi je bilo i velika čast kao Splićani da to vodim s legendarnom Nives Ivanković', komentirao je meštar Splitskog karnevala stan up komičar, Ante Travizi. Više pogledajte u videu.