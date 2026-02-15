Državi stižu tisuće tužbi medicinara kojima nije isplaćen dodatak: 'To je neki iznos od nekoliko tisuća eura'

Tijekom pandemije koronavirusa mnogi su zdravstveni djelatnici radili u iznimno teškim uvjetima. Vlada je u prosincu 2020. donijela odluku o isplati COVID dodatka u visini od 10 % osnovne plaće za rad s pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19. No, dio zaposlenih tvrdi da taj dodatak nikada nije dobio – ili im je isplaćen nepravilno. Danas su zbog toga u tijeku tisuće tužbi diljem Hrvatske.

Anđela Šimić, specijalistica hitne medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, jedna je od onih koji su odlučili pravdu potražiti sudskim putem.

"U procesu tužbe sam. To je neki iznos od nekoliko tisuća eura, ali ono što čovjeka najviše boli je ta nepravda. Kako je moguće da nečijom samovoljom nije isplaćivan taj COVID dodatak, a drugi djelatnici su to dobivali u drugim županijama?", rekla je Šimić.

Mjesečni iznosi dodatka kretali su se između 50 i 100 eura, ovisno o osnovnoj plaći i broju sati rada s COVID pacijentima.

Vladimir Markuš, voditelj Odjela saniteta Sindikata Zajedno, ističe kako su razlike u isplati dovele do osjećaja diskriminacije.

"To je diskriminacija ljudi. Jedni su dobili COVID dodatak, drugi nisu. Ovi koji su tužili – jedni su dobili, drugi nisu. U vrijeme covida moj poslodavac bio je Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije i mi smo ispravno dobivali dodatak", rekao je Markuš.

'Razlikuje se od ustanove do ustanove'

Prema tvrdnjama sindikata i odvjetnika, praksa isplate razlikovala se od ustanove do ustanove, iako je odluka Vlade bila jedinstvena.

Odvjetnik Mirko Kovač zastupa radnike iz desetak ustanova koji su pokrenuli sudske postupke.

"Moje stranke imaju pravomoćne presude, ali im ništa nije isplaćeno. Traže da idemo do kraja – prema Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, pa i međunarodnim sudovima. Vlada je priznala fiksni dio od 10 % osnovne plaće, a njima nikada nije isplaćen", objasnio je Kovač.

Predsjednik Sindikata Zajedno, Krunoslav Kušec, upozorava na problem zastare.

"Neki su pred Općinskim sudovima, neki na Županijskim, neki čekaju reviziju na Vrhovnom sudu. Svim zdravstvenim djelatnicima ide zastara. Poduzet ćemo sve korake, uključujući i sud za ljudska prava", upozorio na problem zastare je predsjednik Sindikata Zajedno, Krunoslav Kušec.

Iz Ministarstva poručuju da je odluka jasno definirala uvjete i visinu nagrade te da su poslodavci bili dužni isplaćivati dodatak za vrijeme provedeno na poslovima pružanja zdravstvene skrbi oboljelima od COVID-19.

Što kaže ministarstvo?

U dopisu Ministarstva navodi se da se isplata odnosi na sve odrađene sate u mjesecu.

Jedan od spornih elemenata bila je evidencija kontakata s COVID pacijentima.

"Uvela se evidencija kontakata koji su se izražavali u satima. Ljudi su bili nezadovoljni jer im je iskazivan mali broj sati", objašnjava odvjetnik Kovač.

Sindikat postavlja ključno pitanje: "Ako odluka Vlade RH nije mjerodavan pravni akt – što onda jest?", pita Kušec.

Vrhovni sud zasad bez komentara.

COVID dodatak ukinut je u ljeto 2024. godine. No, zdravstveni djelatnici koji su radili tijekom pandemije poručuju da ne traže ništa više od onoga što je, kako kažu, Vlada svojom odlukom priznala da im pripada.