Tragedija na jugu Hrvatske: Poginuo radnik - sve se dogodilo na gradilištu

Jedna je osoba poginula je u utorak, 10 ožujka, malo poslije 14 sati na gradilištu u Tučepima, objavila je splitsko-dalmatinska policija.

Naveli su da je riječ o radniku jedne tvrtke te da je život izgubio na gradilištu.

Na nesreće utvrđuju okolnosti događaja te će se obaviti očevid.

O događaju su obaviješteni nadležno državno odvjetništvo i inspekcija rada.

