Tragedija na jugu Hrvatske: Poginuo radnik - sve se dogodilo na gradilištu

Sve se dogodilo malo poslije 14 sati
Jedna je osoba poginula je u utorak, 10 ožujka, malo poslije 14 sati na gradilištu u Tučepima, objavila je splitsko-dalmatinska policija.
Naveli su da je riječ o radniku jedne tvrtke te da je život izgubio na gradilištu.
Na nesreće utvrđuju okolnosti događaja te će se obaviti očevid.
O događaju su obaviješteni nadležno državno odvjetništvo i inspekcija rada.
