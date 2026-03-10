FREEMAIL
SLIJEDI OČEVID /

Tragedija na jugu Hrvatske: Poginuo radnik - sve se dogodilo na gradilištu

Foto: RTL

Sve se dogodilo malo poslije 14 sati

10.3.2026.
15:34
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
RTL
Jedna je osoba poginula je u utorak, 10 ožujka, malo poslije 14 sati na gradilištu u Tučepima, objavila je splitsko-dalmatinska policija.

Naveli su da je riječ o radniku jedne tvrtke te da je život izgubio na gradilištu.

Na nesreće utvrđuju okolnosti događaja te će se obaviti očevid.

O događaju su obaviješteni nadležno državno odvjetništvo i inspekcija rada.

Poginula Jedna OsobaTučepiGradilište
