Hrvati otkrili hoće li turizam profitirati zbog rata? 'Kuglica sladoleda je skuplja od barela nafte'

Sukob na Bliskom istoku posljedice bi mogao imati i na turističku sezonu u Hrvatskoj. I dok iz Ministarstva turizma zasad ne očekuju veće poremećaje, turistički djelatnici ističu da već sada imaju nešto manji broj rezervacija nego u istom razdoblju lani. Upozoravaju da bi se u špici sezone gosti mogli odlučiti za rezervaciju smještaja u posljednji trenutak, što bi moglo dovesti do viših cijena.

"Imamo strah od divljanja cijena zbog energenata, a sada je evidentno - osjeća se ne toliko otkazi rezervacija nego zastoj u bookingu koji je razumljiv jer ljudi čekaju da vide što će se s time desiti", rekao je Boris Žgomba, predsjednik Udruge putničkih agencija pri HGK.

"No, ono što je izrazito važno spomenuti u kontekstu Hrvatske jest da Hrvatska realizira gotovo 85 posto svog turističkog prometa s europskog kontinenta i u ovom trenutku to je definitivno naša prednost jer su to više manje i auto destinacije kojima je Hrvatska bliska zemlja u tom kontekstu", rekla je Monika Udovčić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta.

'Sad ili nikad'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Kako će se rat na Bliskom istoku odraziti na hrvatski turizam?"

"Sad ili nikad bi Hrvatska mogla profitirati, blizu smo, a manje rizični od Turske, Tunisa i Egipta", smatra Almir Dizdarić.

"Nikako. Kuglica sladoleda je ionako već skuplja od barela nafte", napisala je Marijana Pelin.

"Nikako, bit će isto kao i do sad. Oni koji nisu dolazili kod nas i dalje neće dolaziti, jer imamo lošu ponudu i previsoke cijene", slaže se Nela Šijan-Pranjić.

"Mislim da neće utjecati i da će gostiju biti isto kao i prošle sezone", smatra Ivana Matas.