Dobitnica medicinskog Oscara dr. Ostović: 'To mi daje zadovoljstvo i smisao u poslu'

Dr. sc. Helena Ostović o liječničkom pozivu razmišljala je još od mladih dana, a sada je proslavljena anesteziologinja koja je dobila nagradu za medicinska istraživanja International Medis Awards (IMA), koja je poznata i pod nazivom "Medicinski Oscar". Njeno znanstveno istraživanje nagrađeno je u konkurenciji 243 rada iz 11 zemalja na 12. izdanju IMA-e.

Dr. Ostović živi u Zagrebu i radi kao anesteziologinja u Kliničkoj bolnici Dubrava. Ona je rođena u Gospiću, a odrasla je u Ličkom Lešću te je nakon srednje škole otišla studirati u Zagreb. Dr. Ostović je za Lika Club otkrila kakvo joj je bilo djetinjstvo u Lici, zašto toliko strastveno voli slikarstvo te zašto je anesteziologija jedna od najstresnijih medicinskih specijalnosti. Ona je, također, pričala o istraživanju koje joj je donijelo međunarodno priznanje.

Dr. Ostović tvrdi da je djetinjstvo provela u Ličkom Lešću, na željezničkoj stanici nekoliko kilometara iznad samog sela.

"Taj dio Like pamtim po šumi, životinjama, dragim starim mudrim ljudima sa sela, vlakovima, dugim zimama i velikom snijegu te netaknutoj prirodi. Osnovnu školu pohađala sam u Ličkom Lešću, dok sam gimnaziju završila u Otočcu."

'U anesteziologiji ne postoji tipičan radni dan'

Ona je, kaže, od mladih dana pokazivala sklonost pomagati drugima, bilo ljudima ili životinjama. "Istovremeno su me oduvijek zanimale prirodne znanosti, posebno kemija. Konačna odluka pala je u trećem razredu gimnazije, kada smo na biologiji počeli učiti anatomiju i fiziologiju čovjeka. Ta kombinacija empatije i interesa za znanost prirodno me usmjerila prema studiju medicine."

Odluku da postane anesteziolog donijela je na petoj godini studija, tek kada je ušla u operacijsku salu i vidjela što radi anesteziolog.

"Fascinirala me ta uloga liječnika koja kombinira duboku koncentraciju, široko znanje farmakologije i fiziologije, izuzetne manualne vještine i brzo donošenje odluka – uloga koja je, s jedne strane, ključna za sigurnost pacijenta, a s druge tiha i u 'sjeni'. Kako kaže poznata uzrečica: 'Kirurg operira, ali anesteziolog čuva život'. Upravo taj spoj stručnosti i odgovornosti osvojio me i usmjerio prema ovom području medicine", objasnila je.

Dr. Ostović je istaknula da je "anesteziologija deficitarna specijalnost, a opseg posla u bolnicama stalno raste, zbog čega su prekovremeni sati često neizbježni".

"U anesteziologiji zapravo ne postoji tipičan radni dan jer ne postoje dva ista pacijenta, a samim time ni dvije iste operacije. Svaki dan donosi nove izazove i zahtijeva veliku razinu pozornosti, timskog rada i spremnosti na brzu reakciju."

'Anesteziologija je jedna od najstresnijih specijalnosti'

Dr. Ostović je kazala da je najteže u poslu anesteziologa ogromna odgovornost te da je anesteziologija jedna od najstresnijih specijalnosti.

"Radimo s pacijentima u teškom stanju, s kompleksnim bolestima ili teškim višestrukim ozljedama, često uz noćna dežurstva i rad sa sofisticiranom medicinskom opremom koja zahtijeva stalnu pažnju i znanje. Anesteziologija je jedna od najstresnijih specijalnosti jer se komplikacije događaju naglo, a reakcije se moraju odvijati u sekundama. Ipak, unatoč izazovima i stresu, ta odgovornost i dinamika rada motiviraju me da se svakodnevno vratim u operacijsku salu. Znati da svojim znanjem i preciznošću mogu spasiti život ili poboljšati oporavak pacijenta daje nevjerojatno zadovoljstvo i smisao u poslu".

Dr. Ostović je bila "iskreno iznenađena, ali vrlo sretna i počašćena" kada je na svečanosti u Ljubljani pročitano njeno ime na dodjeli IMA-e nagrada.

"Ta nagrada za mene osobno predstavlja priznanje za trud koji sam uložila, ali i veliku čast i dodatnu motivaciju da nastavim vrijedno raditi i učiti. Ova nagrada podsjetila me i na jednu mudru izreku: 'Tamo kamo se isplati ići ne vodi prečica'. Ništa vrijedno ne dolazi lako, potrebno je mnogo odricanja i ustrajnosti, zbog čega je ovo priznanje posebno dragocjeno", rekla je.

Njeno višegodišnje kliničko istraživanje bavilo se ispitivanjem učinka dvaju anestetika, lidokaina i ketamina, kod onkoloških bolesnika koji su bili podvrgnuti operaciji kolorektalnog karcinoma.

"U istraživanju se pratilo kako ti lijekovi utječu na upalni odgovor organizma, kontrolu boli te brzinu i kvalitetu oporavka nakon operacije. Posebnost ovog rada je u tome što je po prvi put sustavno analizirana i njihova međusobna interakcija", kazala je dr. Ostović.

'Oba lijeka su sigurna i korisna'

"Rezultati su pokazali da su oba lijeka sigurna i korisna jer mogu smanjiti potrebu za opioidima i poboljšati kontrolu boli nakon operacije. To je posebno važno jer bolja kontrola boli i manja upotreba opioida doprinose bržem i sigurnijem oporavku pacijenata. Rad je prošao vrlo zahtjevan međunarodni recenzijski postupak i objavljen je u vodećem američkom anesteziološkom časopisu Anesthesia & Analgesia", dodala je.

"Važnost ovog istraživanja dodatno naglašava činjenica da je kolorektalni karcinom među najčešćim zloćudnim bolestima današnjice. Zato je važno kontinuirano tražiti načine kako pacijentima omogućiti sigurniju operaciju i što kvalitetniji poslijeoperacijski oporavak. Budući da su lidokain i ketamin široko dostupni i relativno jeftini lijekovi, rezultati ovog istraživanja mogu se relativno lako primijeniti u svakodnevnoj kliničkoj praksi, kao dio modernih multimodalnih i opioid-poštednih pristupa liječenju boli", istaknula je.

Dr. Ostović se od djetinjstva bavi slikanjem te je "perfekcionist u slikarstvu koji teži realizmu i hiperrealizmu".

"Slikanje je način da oživim svoj svijet mašte, to je mjesto gdje dodirujem svoje snove. Umjetnost mi pomaže, ne da se maknem od liječničkog posla jer ga jako volim, pomaže mi da se maknem svijeta u kojem živim, koji ponekad djeluje kao da je izgubio ispravan put i ide u pogrešnom smjeru", objasnila je.

"Volim anesteziju, ali kao perfekcionist u slikarstvu koji teži realizmu i hiperrealizmu, u anesteziji također težim da svaki detalj izvedem najbolje što mogu. U oba svijeta, umjetnosti i medicini, kombinacija discipline, preciznosti i strpljenja čini da svaki potez, bilo kistom ili medicinskom vještinom, bude promišljen i točan", rekla je za Lika Club.

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'