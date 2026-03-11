Olić uoči jedne od najvažnijih utakmica reprezentacije pustio igrača natrag u klub

Samo dan nakon što je izbornik Hrvatske U21 reprezentacije, Ivica Olić, objavio popis kandidata za ključnu kvalifikacijsku utakmicu protiv Turske, stigao je prvi otkaz.

"Unatoč pozivu za okupljanje reprezentacije do 21 godinu uoči kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Turske, igrač Matia Barzić neće se priključiti reprezentaciji na ovom okupljanju", objavio je HNS pa nastavio:

U dogovoru s izbornikom Ivicom Olićem, Barzić će biti oslobođen reprezentativnih obveza zbog klupskih obaveza u španjolskom klubu Cultural y Deportiva Leonesa.

Njegov klub u navedenom razdoblju igra tri prvenstvene utakmice: 23. ožujka protiv CD Castellóna, 29. ožujka protiv FC Andorre te 1. travnja protiv Huesce."

“Nakon dosta duge pauze od pet mjeseci, ponovno imamo okupljanje u jednoj od najvažnijih utakmica ovih kvalifikacija. Sastaju se dvije ekipe koje su se pomalo odvojile i imaju se s pravom nadati prvom mjestu. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, za nas izuzetno važnu, kao i za Tursku”, rekao je jučer Olić.

