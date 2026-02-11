Detalji izvanredne situacije u Bjelovaru: Doznajemo što je uzrokovalo zamućenje vode

Cijeli grad Bjelovar trenutačno nema zdravstveno ispravnu vodu, pa su stanovnici pozvani na oprez. Županijski zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko - bilogorske županije upozorio je da je došlo do zamućenja vode iz gradskog vodovoda na pojedinim dijelovima vodoopskrbnog sustava na području Grada Bjelovara te da voda do daljnjeg nije za piće, čak niti prokuhana.

Uzorke vode uzeli su na analizu, a do objave rezultata građani su pozvani da koristite isključivo zdravstveno ispravnu flaširanu vodu. Stanovnicima se preporučuje i ispiranje kućne vodoopskrbne mreže otvaranjem svih slavina i puštanjem vode da na svakoj teče barem jednu minutu.

"Mijenjamo glavni vodoopskrbni cjevovod za grad Bjelovar, ukupne duljine 19,6 kilometara, dakle vrlo opsežan projekt velikog profila. U tijeku su, dio radova gdje se novoizgrađena instalacija spaja, odnosno uklapa na postojeće objekte koji ostaju u funkciji. I tu je izvođač bio u situaciji prvo obustaviti isporuku po obavljenom poslu. Nadalje je puštena voda u cjevovod, ona je izazvala određene hidrauličke udare i ispiranje taloga na cjevovodu, što je završilo u našoj mreži", kaže direktor tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar Ivan Ivančić.

Zabrana više ne postoji

Nakon kemijske analize koju je izvršio županijski Zavod za javno zdravstvo zabrana ne postoji, voda više nije zabranjena za piće, već je preporuka Zavoda da se prokuha.

Ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije Vedran Trupan za RTL Danas donosi najnovije informacije.

"Zavod za javno zdravstvo danas je dobio par poziva, odnosno nekih institucija i ustanova da je došlo do zamućenja vode. Zavod je reagirao po protokolu i izdao prvu obavijest gdje je bila voda zabranjena za piće i kuhanje. Uzeli smo uzorke vode i u ovom trenutku možemo reći da imamo prve analize. To je kemijska analiza vode koja pokazuje da je voda kemijski ispravna, ali čekamo drugi dio analize vode, a to je mikrobiološka analiza vode. Ta analiza traje tri do pet dana. Nakon toga ćemo moći reći je li voda zdravstveno ispravna. Ovakva voda se može koristiti, ali se mora obavezno prokuhati i može se takva koristiti za piće i za kuhanje", pojasnio je Trupan.

Vodovod ispire sustav

Voda se sad može dalje koristiti uz obavezno prokuhavanje. Trupan otkriva da isporučitelj vodne usluge u Bjelovaru provode mjere te dolazi do ispiranja cjevovoda, odnosno sustava. "Nakon toga nakon što isperu sustav, oni uzimaju vodu šalju k nama u laboratorij na daljnje analize", dodao je.

Glavna informacija je da je voda kemijski ispravna za sada, ali nisu sve analize gotove. Za tri do pet dana će se znati je li voda za piće u Bjelovaru.