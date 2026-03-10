Ellie Goulding u tajnosti rodila drugo dijete: 'Potpuno smo opčinjeni njom'

Britanska pjevačica Ellie Goulding podijelila je sretnu vijest s obožavateljima - rodila je svoje drugo dijete, djevojčicu, ujedno i prvo dijete s partnerom Beauom Minniearom.

39-godišnja glazbenica radosnu je vijest objavila na društvenim mrežama uz dirljivu fotografiju, otkrivši kako je djevojčica rođena u petak te da su ona i njezina obitelj presretni zbog novog člana.

Foto: Instagram

“U petak sam rodila prekrasnu i zdravu djevojčicu. Potpuno smo opčinjeni njome”, napisala je Goulding. Dodala je i kako je posebno simbolično što je s novorođenom kćeri provela Međunarodni dan žena, zahvalivši pritom medicinskom osoblju bolnice St Mary's Hospital na iznimnoj brizi i podršci.

“Uvijek ću se diviti primaljama. Ovaj novi član naše obitelji ispunjava me ogromnom radošću, pogotovo zato što je Arthur presretan što je postao veliki brat ovoj maloj anđelici”, poručila je pjevačica.

Sestricu kod kuće dočekao stariji brat

Uz objavu je podijelila i fotografiju torte ukrašene natpisom “dobrodošla velika sestro”, čime je dodatno raznježila svoje pratitelje.

Ellie već ima četverogodišnjeg sina Arthura kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom, trgovcem umjetninama Casparom Joplingom. Njihov razvod službeno je finaliziran u siječnju 2025., no bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima te zajedno odgajaju sina.

U međuvremenu je Jopling također krenuo dalje, nedavno je viđen u romantičnom vikendu u Mexico Cityju s glumicom Oliviom Wilde.

Goulding je, s druge strane, sada započela novo poglavlje u privatnom životu, uživajući u majčinstvu i sreći koju joj je donio dolazak kćeri.

