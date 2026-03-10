FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGLA KĆERKICA /

Ellie Goulding u tajnosti rodila drugo dijete: 'Potpuno smo opčinjeni njom'

Ellie Goulding u tajnosti rodila drugo dijete: 'Potpuno smo opčinjeni njom'
×
Foto: Profimedia

Ellie već ima četverogodišnjeg sina Arthura kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom, trgovcem umjetninama Casparom Joplingom

10.3.2026.
15:34
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Britanska pjevačica Ellie Goulding podijelila je sretnu vijest s obožavateljima - rodila je svoje drugo dijete, djevojčicu, ujedno i prvo dijete s partnerom Beauom Minniearom.

39-godišnja glazbenica radosnu je vijest objavila na društvenim mrežama uz dirljivu fotografiju, otkrivši kako je djevojčica rođena u petak te da su ona i njezina obitelj presretni zbog novog člana.

Ellie Goulding u tajnosti rodila drugo dijete: 'Potpuno smo opčinjeni njom'
Foto: Instagram

“U petak sam rodila prekrasnu i zdravu djevojčicu. Potpuno smo opčinjeni njome”, napisala je Goulding. Dodala je i kako je posebno simbolično što je s novorođenom kćeri provela Međunarodni dan žena, zahvalivši pritom medicinskom osoblju bolnice St Mary's Hospital na iznimnoj brizi i podršci.

“Uvijek ću se diviti primaljama. Ovaj novi član naše obitelji ispunjava me ogromnom radošću, pogotovo zato što je Arthur presretan što je postao veliki brat ovoj maloj anđelici”, poručila je pjevačica.

Sestricu kod kuće dočekao stariji brat

Uz objavu je podijelila i fotografiju torte ukrašene natpisom “dobrodošla velika sestro”, čime je dodatno raznježila svoje pratitelje.

Ellie već ima četverogodišnjeg sina Arthura kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom, trgovcem umjetninama Casparom Joplingom. Njihov razvod službeno je finaliziran u siječnju 2025., no bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima te zajedno odgajaju sina.

U međuvremenu je Jopling također krenuo dalje, nedavno je viđen u romantičnom vikendu u Mexico Cityju s glumicom Oliviom Wilde.

Goulding je, s druge strane, sada započela novo poglavlje u privatnom životu, uživajući u majčinstvu i sreći koju joj je donio dolazak kćeri.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Je li prosječna plaća dovoljna za dostojanstven život? Ljubo Jurčić: 'Ne! Moramo se ženiti'

Ellie GouldingTrudnoćaPorođaj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx