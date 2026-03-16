Smrtonosnu drogu, 100 puta jaču od heroina, tinjedžeri kupuju putem popularne aplikacije

Tisuće ljudi koristi aplikaciju popularnu među tinejdžerima kako bi kupili smrtonosnu drogu, opasniju od heroina, koja je odgovorna za porast broja smrtnih slučajeva u Britaniji. Sintetički opioid Nitazen reklamira se, prodaje i dogovara za dostavu putem šifrirane aplikacije Telegram.

Britanci ga mogu kupiti od dilera, koji ima na tisuće pratitelja, i dogovoriti dostavu paketom iz Amerike. Droga, za koju se kaže da je 100 puta jača od heroina, navodno je odgovorna za 333 smrtna slučaja u 2024. godini. No novo istraživanje King's Collegea u Londonu kaže da je taj broj mogao biti podcijenjen za trećinu.

Istraga portala Metro.co.uk otkrila je da se droga prodaje na Telegramu u chatovima koje prate tisuće ljudi. Droga se dostavlja kurirskim službama skrivenim u drugom pakiranju. Prodaju se putem aplikacije kao tablete koje izgledaju kao ecstasy. U svakom imenu grupe stoji Nitazen u naslovu.

Dostavljaju diljem svijeta

Čini se da većina dilera ima sjedište u SAD-u, ali ga oglašavaju za prodaju i preuzimanje bilo gdje. Dileri putem aplikacije šalju fotografije obavijesti o dostavi kako bi kupci znali kada da očekuju pošiljku. Objavljene su i fotografije droge. Dileri upozoravaju korisnike na chatu da su zalihe vrlo ograničene, ne bi li se požurili s narudžbom. Na jednoj poruci stoji da je "dostava iz Kine, diljem svijeta, s praćenjem".

"Šokantno je da je tako slobodno dostupno na aplikaciji poput Telegrama. To je tako opasno. Nitko zapravo ne zna što uzima s ovim. To je vrlo uznemirujuća situacija", kaže izvor za Metro.co.uk.

Nitazeni su klasa sintetičkih opioida koji mogu imati potentnost i do 500 puta veću od heroina. Stručnjaci su upozorili da se mogu lako proizvesti po niskoj cijeni. Iako je Nacionalna agencija za kriminal (NCA) prijavila 333 smrtna slučaja povezana s nitazenima u 2024. godini, istraživači vjeruju da je broj smrtnih slučajeva bio podcijenjen jer su toksikolozi izrazili zabrinutost u vezi s njihovom stabilnošću u uzorcima krvi nakon smrti.

Strogo zabranjeno na Telegramu

"Ako se nitazeni razgrađuju u uzorcima krvi nakon smrti, onda gotovo sigurno podcjenjujemo stvarni broj smrtnih slučajeva koje uzrokuju.To znači da pokušavamo riješiti krizu koristeći nepotpune podatke. Kada ne mjerimo problem ispravno, ne osmišljavamo prave intervencije – a neizbježna posljedica je da će se spriječivi smrtni slučajevi nastaviti", rekla je dr. Caroline Copeland, viša predavačica farmakologije i toksikologije na King's Collegeu u Londonu.

Glasnogovornik Telegrama rekao je kako je prodaja droga izričito zabranjena Telegramovim uvjetima korištenja i takav se sadržaj uklanja čim se otkrije.

"Moderatori opremljeni prilagođenim alatima umjetne inteligencije proaktivno prate javne dijelove platforme i prihvaćaju prijave kako bi uklonili milijune štetnog sadržaja, uključujući prodaju droga. Nadalje, Telegram je jedina platforma koja korisnicima omogućuje prijavljivanje ne samo pojedinačnih objava ili grupa, već i pojmova koji se mogu koristiti za identifikaciju štetnog sadržaja. Ovaj jedinstveni napor vođen zajednicom omogućuje korisnicima da identificiraju pojmove na bilo kojem jeziku, uključujući sleng izraze, kako bi se mogli istražiti i blokirati u Telegramovoj značajki pretraživanja", dodao je.

