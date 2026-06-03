Žele izgraditi raj na moru za 80 tisuća ljudi! Imao bi baš sve, pa i stadion veći od nove Kranjčevićeve

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Ona ima 26, on 60: Svi misle da su otac i kći, a žive u sretnom braku i to pod strogim pravilima
Zamislite grad koji nikada ne miruje, metropolis koji neprestano plovi svjetskim oceanima i pritom nudi dom, posao i zabavu desecima tisuća ljudi.
Ovo nije scenarij znanstveno-fantastičnog filma, već vizija projekta Freedom Ship, plutajućeg grada koji bi, ako ikad bude izgrađen, zasjenio sve dosad viđeno na moru i redefinirao pojam urbanog života.
Freedom Ship je prema nacrtima zamišljen kao kolosalno plovilo dugo preko 1,6 kilometara, s 25 katova i kapacitetom za smještaj čak 80.000 ljudi.
Od toga bi 50.000 bili stalni stanovnici, 20.000 članovi posade, a preostalih 10.000 mjesta bilo bi rezervirano za turiste i privremene posjetitelje.