Od seks - simbola do kostura: Transformacija Matthewa McConaugheya koja je šokirala Hollywood

Foto: Profimedia
Hollywoodski glumac Matthew McConaughey danas slavi svoj 56. rođendan, a iza sebe ima više od tri desetljeća karijere, niz legendarnih filmskih uloga i jednu od najimpresivnijih fizičkih transformacija u povijesti filma.
Hollywoodska zvijezda Matthew McConaughey danas slavi 56. rođendan. Tijekom više od tri desetljeća karijere, glumac je prošao put od šarmantnog protagonista romantičnih komedija do Oscarom nagrađenog glumca.

Svjetsku je pažnju privukao impresivnom fizičkom transformacijom i gubitkom više od 20 kilograma za ulogu u filmu Dallas Buyers Club, koja mu je donijela Oscara za najboljeg glumca.

Nakon toga, McConaughey se istaknuo u hitovima poput Interstellara i serije True Detective, čime je potvrdio status jednog od najtalentiranijih glumaca svoje generacije. Danas živi mirnim obiteljskim životom u Teksasu sa suprugom Camillom Alves i njihovo troje djece, te ostaje simbol autentičnosti, predanosti i životne filozofije “Just keep livin’.” Kako se Matthew mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji. 

4.11.2025.
11:28
Hot.hr
Profimedia
Matthew McconaugheyGlumacRođendan
