Čitava Engleska bruji o nevjerojatnom potezu Gvardiola u delikatnoj situaciji

Joško Gvardiol vinovnik je savršenog klizećeg starta u nedjeljnoj utakmici svog Manchester Cityja i Bournemoutha na Etihadu. Antoine Semenyo dobio je loptu u prostor i krenuo prema naprijed, skoro je došao do kaznenog prostora, ali je onda bek hrvatske nogometne reprezentacije majstorski uklizao i uzeo mu loptu, a potom i otklonio opasnost ispred Bena Gannona-Doaka. Usporenu snimku situacije Manchester City objavio je na Instagram profilu uz komentar:

"Savršeni tajming".

Korisnici Instagrama i nogometni zaljubljenici oduševljeni su Joškovom reakcijom...

"Svjetska klasa", "Joško je predobar", "tako savršeno i kirurški precizno je očistio opasnost", "Naš Rolce Royce", "Majstorski", "Joško je bio ljut jer su pored njega htjeli zabiti", "Ako nekome želiš objasniti riječ 'branič', samo mu pokaži ovu objavu", neki su od brojnih komentara na objavu Man Cityja i Joškovu reakciju.

Joško Gvardiol odigrao je svih 90 minuta za City te je osvojio 4/6 duela, otklonio tri opasnosti, blokirao jedan udarac uz 32/36 točnih dodavanja i bio jedan od najzaslužnjih za pobjedu Manchester Cityja u 10. kolu Premier lige protiv Bournemoutha 3-1. Građani su pobjedom skočili na drugu poziciju ljestvice sa 19 bodova. No, to nije sve. Manchester City zadržo je savršeni učinak protiv Bournemoutha u Premier ligi. Ostvarili su devet pobjeda u devet utakmica s gol razlikom 34-4.

