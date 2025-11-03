Okupile se Barakude i skočile u bazen, Tucak najavio: 'Raščistit ćemo neke stvari'
Nakon Svjetskog prvenstva u Singapuru, hrvatska vaterpolska reprezentacija okupila se na bazenu uz Savu u Zagrebu. Izbornik Ivica Tucak, najuspješniji hrvatski sportski izbornik po broju osvojenih medalja, pozvao je 23 igrača na dvodnevne mini pripreme, čiji je cilj početni uvid u stanje momčadi i razgovori s ključnim igračima.
'Okupljanje je prilika za prvi pregled stanja i razgovore'
Tucak je najavio da će se ozbiljniji rad na pripremama za Europsko prvenstvo u Beogradu...
"Ovo okupljanje je prilika za prvi pregled stanja i razgovor s igračima koji to zahtijevaju," izjavio je izbornik i dodao:
Cilj i svrha okupljanja su početni, trenutačni uvid u stanje igrača, ali jednako tako i razgovor s pojedinim igračima za koje držim da je to nužno", po završetku prvog treninga će izbornik Ivica Tucak, prenosi web site Hrvatskog vaterpolo saveza.
Analiza nastupa na SP-u
"Definitivno najvažnije će uslijediti u utorak u poslijepodnevnim satima, kada ćemo obaviti dosta temeljitu analizu nastupa u Singapuru. Sve kako bi ‘raščistili‘ neke stvari, vidjeli koje su bile pogreške, ali i dobre stvari. Kao što znate, prošlo Svjetsko prvenstvo u Singapuru je bilo prvo veliko natjecanje koje je odigrano po novim odnosno izmijenjenim pravilima, a koje je bilo novo kako za igrače, tako i za nas u stručnom stožeru.
U prosincu, od 7. do 16. prosinca, reprezentacija će boraviti u Zagrebu, a zatim će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Mađarske (17. i 18. prosinca). Nakon toga slijedi okupljanje u Splitu od 21. do 23. prosinca. Krajem mjeseca, hrvatska reprezentacija putuje na pripremni turnir u Nizozemsku.
Početak priprema 7. prosinca
Po povratku iz Rotterdama, Tucak će igračima omogućiti slobodno do 2. siječnja 2026. u Dubrovniku, gdje će odraditi četiri treninga. Sljedeći korak bit će pripreme u Budvi, gdje će se odraditi sparing s Crnom Gorom. Zadnje okupljanje pred Europsko prvenstvo bit će u Zagrebu 8. siječnja, a već sljedeći dan reprezentacija odlazi za Beograd. Tucak je to ovako rekao:
"Počet ćemo s pripremama 7. prosinca u Zagrebu i tu ćemo boraviti do 16. prosinca kada ćemo se otputiti u Mađarsku, točnije Budimpeštu i Szeged gdje ćemo odigrati službenu prijateljsku utakmicu s Mađarima. Dakle, Budimpešta i Szeged su 17. i 18. prosinca po rasporedu, da bi nakon toga dva dana (19. i 20. XII.) bili na kratkom odmoru. Potom slijedi novo okupljanje, od 21. do 23. prosinca u Splitu, zatim kratki odmor za Badnjak i Božić, a 26. prosinca u večernjim satima ćemo već iznova biti na okupu, tada u Zagrebu. Dan kasnije slijedi put u Nizozemsku, u Rotterdam na turnir od 27. do 29. prosinca. Ondje će nastupati domaćin Nizozemska, aktualni svjetski prvak Španjolska i Slovačka. To će nam biti turnir i utakmice po mjeri. Protiv jedne fantastične momčadi kakva je Španjolska, pa Nizozemska koja je u usponu i Slovačka koja bi trebala biti autsajder na turniru, ali dobro je da nisu baš sve utakmice prejake. Nakon Rotterdama ću dečkima dati slobodno do 2. siječnja 2026. u Dubrovniku. Ondje ćemo imati 4 treninga, a 4. siječnja ćemo otputovati u Budvu, sparirali s Crnogorcima. Završno okupljanje je u Zagrebu 8. siječnja, a dan kasnije se ide za Beograd.
Podsjetimo, Europsko vaterpolsko prvenstvo održat će se u glavnom gradu Srbije od 10. do 25. siječnja 2026., a naša je reprezentacija temeljem ždrijeba razvrstana u skupinu B zajedno s momčadima Grčke, Slovenije i Gruzije.
Hrvatski vaterpolisti u Zagrebu će na pripremama biti još u utorak, 4. studenog.
