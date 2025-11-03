Buktinja u Zagrebu: Planula dva auta gotovo jedan do drugoga, požar je podmetnut?

Dva osobna automobila gorjela su u zagrebačkom Jankomiru u noći na ponedjeljak.

Zagrebački vatrogasci kazali su nam da su na teren pojurili nakon dojave da gori auto na Samoborskoj cesti, koja im je stigla u ponedjeljak u 4.13 sati.

Ubrzo nakon toga uslijedila je nova dojava o još jednom požaru. Vatrogasci pojašnjavaju da se radilo o požarima na dva auta, s tim da je jedan bio parkiran na cesti, a drugi u dvorištu. Dodaju da su uspjeli ugasiti buktinju. Na fotografijama koje je objavio Pixsell, vidi se da su vozila udaljena svega stotinjak metara.

Požar podmetnut?

Jutarnji list doznaje da su planuli automobil marke Suzuki u vlasništvu A.R. te automobil marke MG koji je u vlasništvu jedne tvrtke. Ističu da je Suzuki bio parkiran u ulici na jednom kućnom broju, a MG u dvorišnom dijelu drugog kućnog broja. Dodaju da oba vozila koriste dvije sestre koje posluju u sklopu servisa za čišćenja, a jedna od njih tamo je i direktorica.

Više okolnosti, kao i materijalna šteta znat će se nakon što policija obavi očevid, no Jutarnji navodi da se prema prvim informacijama sumnja da je požar podmetnut.

