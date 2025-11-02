Od djevojke Zvonimira Bobana do ikone stila: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Leonarda

Jedna od najelegantnijih Hrvatica, Leonarda Boban, danas slavi svoj 56. rođendan. Bivša manekenka, dizajnerica i supruga nogometne legende Zvonimira Bobana (57), već desetljećima plijeni pažnju javnosti svojom profinjenošću, stilom i nenametljivom pojavom.

Leonarda je poznata po tome što rijetko istupa u medijima, no njezin život i rad inspiriraju mnoge – od umjetničkih projekata do predanosti obitelji. Sa suprugom Zvonimirom odgojila je petero djece, a njihov skladan brak i danas se smatra jednim od najstabilnijih na domaćoj sceni.

U našoj galeriji pogledajte kako se Leonarda mijenjala kroz godine.