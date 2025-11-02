SLAVI 56. ROĐENDAN /

Od djevojke Zvonimira Bobana do ikone stila: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Leonarda

Od djevojke Zvonimira Bobana do ikone stila: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Leonarda
Foto: Slavko Midzor/pixsell
Leonarda Boban, bivša manekenka i modna dizajnerica, danas slavi 56. rođendan. Domaćoj javnosti predstavila se 90-ih godina kada je upoznala Zvonimira Bobana, svog budućeg supruga.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna od najelegantnijih Hrvatica, Leonarda Boban, danas slavi svoj 56. rođendan. Bivša manekenka, dizajnerica i supruga nogometne legende Zvonimira Bobana (57), već desetljećima plijeni pažnju javnosti svojom profinjenošću, stilom i nenametljivom pojavom.

Leonarda je poznata po tome što rijetko istupa u medijima, no njezin život i rad inspiriraju mnoge – od umjetničkih projekata do predanosti obitelji. Sa suprugom Zvonimirom odgojila je petero djece, a njihov skladan brak i danas se smatra jednim od najstabilnijih na domaćoj sceni.

U našoj galeriji pogledajte kako se Leonarda mijenjala kroz godine. 

2.11.2025.
9:51
Hot.hr
Slavko Midzor/pixsell
Leonarda BobanZvonimir BobanRođendan
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLAVI 56. ROĐENDAN /
Od djevojke Zvonimira Bobana do ikone stila: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Leonarda