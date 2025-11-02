UKRALA PAŽNJU /

Svi su gledali u nju: Dama u narančastom zasjala na čakovečkoj špici

Foto: E.M.
Iako se na Trgu Republike izvode radovi, to nije spriječilo Čakovčanke i Čakovčane, kao ni posjetitelje iz okolice, da prošetaju središtem grada.

Ulice su bile ispunjene smijehom, razgovorom i ugodnim jesenskim ritmom. Kafići su bili puni, a terase prepune onih koji su uživali u toplom napitku i sunčevim zrakama. Vrijeme je bilo proljetno pa su se takve odjevne kombinacije i mogle vidjeti na špici, a za oko prolaznika posebno je zapela dama u narančastoj haljini i šeširu. 

Galeriju šetnje po Čakovcu donosi emedjimurje.net.hr

2.11.2025.
8:32
Hot.hr
E.m.
čakovecšetnjašpica
