Svi su gledali u nju: Dama u narančastom zasjala na čakovečkoj špici

Iako se na Trgu Republike izvode radovi, to nije spriječilo Čakovčanke i Čakovčane, kao ni posjetitelje iz okolice, da prošetaju središtem grada.

Ulice su bile ispunjene smijehom, razgovorom i ugodnim jesenskim ritmom. Kafići su bili puni, a terase prepune onih koji su uživali u toplom napitku i sunčevim zrakama. Vrijeme je bilo proljetno pa su se takve odjevne kombinacije i mogle vidjeti na špici, a za oko prolaznika posebno je zapela dama u narančastoj haljini i šeširu.

Galeriju šetnje po Čakovcu donosi emedjimurje.net.hr