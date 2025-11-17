Haaland napravio show usred Italije! Uzeo je mikrofon, ali kosa nije izdržala veliku feštu...

Nogometna reprezentacija Norveške postala je 32. sudionik Svjetskog prvenstva 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi.

Norvežani su u susretu posljednjeg kola I skupine na milanskom San Siru pobijedili Italiju sa 4-1 završivši natjecanje u skupini s maksimalna 24 boda.

Uoči posljednjeg kola Norveška je imala tri boda više od Italije i daleko bolju razliku pogodaka. "Azzurrima" je bila potrebna pobjeda od čak devet golova razlike kako bi preuzeli vrh ljestvice. Talijanski izbornik Gennaro Gattuso je bio svjestan kako je to nemoguća misija, ali je priželjkivao bilo kakvu pobjedu kako bi se upisao u povijest kao prvi talijanski izbornik koji je ostvario šest pobjeda u prvih šest susreta za kormilom.

Međutim, Italija ne samo da nije slavila, već je doživjela težak, 1-4 poraz. Domaćin je poveo u 11. minuti golom Francesca Pia Esposita. Izjednačio je Antonio Nusa u 63. minuti, potom je Erling Haaland zabio dva gola u razmaku od svega dvije minute (78, 79), da bi norveško slavlje upotpunio Jorgen Strand Larsen (93). Slavlje se odvilo na travnjaku s norveškim navijačima koji su došli u velikom broju. Erling je uzeo mikrofon i poveo navijanje, ali njegova prepoznatljiva frizura nije izdržala.