NIJE JOŠ NI IZBLIZA GOTOVO /

Do sada poznata 32 putnika na Svjetsko prvenstvo, najviše ih je iz Afrike

Do sada poznata 32 putnika na Svjetsko prvenstvo, najviše ih je iz Afrike
Foto: Ayman Aref/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Konačna lista svih sudionika Svjetskog prvenstva bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine

16.11.2025.
23:55
Hina
Ayman Aref/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Od 48 reprezentacija, koliko će ih idućeg ljeta sudjelovati na Svjetskom nogometnom prvenstvu, do sada su poznata 32 sudionika.

Posljednja se na listu upisala Norveška kao pobjednik skupine I. Nešto ranije u nedjelju je vizu za SP izvadio i Portugal.

Time se broj europskih reprezentacija povećao na pet nakon što su karte za World Cup izborili i FrancuskaEngleska, te Hrvatska.

Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam.

Spomenimo kako su među 32 putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci.

Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi koje će iznjedriti zadnja četiri putnika.

 

DO SADA OSIGURALI NASTUP NA SP (32/ 48)

Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Europa: Francuska, Engleska, HRVATSKA, Portugal, Norveška

Oceanija: Novi Zeland

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogfometna ReprezentacijaNorveškaPortugal
