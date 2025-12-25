Veliko priznanje za našu 'zviždaljku': Ivana Martinčić treća najbolja sutkinja na svijetu

Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) proglasila je hrvatsku sutkinju Ivanu Martinčić trećom najboljom nogometnom sutkinjom u protekloj godini.

Martinčić je zauzela treću poziciju sa 67 bodova. Talijanka Maria Sole Ferrieri Caputi je proglašena najboljom sakupivši 97 bodova, dok je Francuskinja Stephanie Frappart druga sa četiri boda manje.

Ova rođena Križevčanka je krajem svibnja sudila najveći dvoboj svoje karijere - finale Lige prvakinja između ženskih ekipa Arsenala i Barcelone. U srpnju je sudila i polufinale ženskog EURO-a između Engleske i Italije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Suđenjem se počela baviti 2008. godine, a od 2014. je na FIFA-inoj listi. Prije četiri godine ispisala je povijest kao prva žena koja je vodila utakmicu muške prve lige HNL-a kao glavna sutkinja na okršaju između Gorice i Hrvatskog dragovoljca.

POREDAK

1. Maria Sole Ferrieri Caputi (Ita) 97

2. Stephanie Frappart (Fra) 93

3. IVANA MARTINČIĆ (HRV) 67

4. Tess Olofsson (Šve) 22

5. Edina Alves (Bra) 16

6. Katia Itzel Garcia (Mek) 15

7. Silvia Gasperotti (Ita) 13

8. Antsino Twanyanyukwa (Nam) 12

9. Desiree Grundbacher (Švi) 11

9. Bouchra Karboubi (Mar) 11...

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju