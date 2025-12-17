Evo kako Talijani gledaju na Baturinu i što vide kao problem: 'Lijepo bez duše'

Bolna sezona nastavlja se za Martina Baturinu. S nastupima na 11 utakmica u svim natjecanjima skupio je 336 minuta, a Talijani su pokušali dati odgovor zašto je tome tako.

"Sve je to jako dobro, ali na kraju ne traje dugo. Martin Baturina je na "ti" s loptom, a svaki njegov dodir nekako objašnjava zašto je Como potrošio 18 milijuna eura - plus 7 milijuna eura bonusa - da ga dovede iz Dinama Zagreb ljeti. Više nego što je Inter potrošio na Petra Sučića. Međutim, za razliku od svog bivšeg suigrača, ovaj Hrvat rođen 2003. ne uspijeva osigurati mjesto u središtu pozornosti u procesu odabira Cesca Fabregasa: kao da je riječ o nesporazumu", piše Tuttomercato s naslovom 'Lijepo bez duše'.

"Cesc Fabregas testirao je suživot Baturine s Nicom Pazom. Može se reći: nijedan nije zablistao. Ali Martin se činio kao riba na suhom, unatoč svojim prekrasnim potezima: malo na krilu, malo u centru i malo u obrani, svugdje, a onda konačno nigdje."

"Ovih dana Baturina je neosporno jedan talent previše. S Nicom Pazom, to je stalna prepirka, a Argentinac je možda talentiraniji, ali svakako spremniji i više integriran u dinamiku Coma. Hrvat je, radije, određeni nasljednik: zamjena za Nica. Como je inteligentno krenuo naprijed, dodajući svojoj momčadi igrača vrlo sličnog onome kojeg će - Real Madrid ili ne - prije ili kasnije izgubiti. Možda malo previše sličnog", pišu Talijani.

