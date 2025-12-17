Thompson ne staje: Nakon Poreča najavljen i veliki koncert u Splitu

Marko Perković Thompson (59), hrvatski pjevač i autor, nastavlja s velikom dvoranskom turnejom po Hrvatskoj te je najavio novi koncert u Splitu. Nakon ranije potvrđenog nastupa u Poreču, obožavatelje je razveselila vijest da će svega nekoliko dana kasnije zapjevati i pred splitskom publikom.

Koncert na Gripama sredinom siječnja

Thompson je na svojim društvenim mrežama objavio detalje vezane za nadolazeće koncerte te poručio: "S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Splitu, u Sportskom centru Gripe, 16. siječnja 2026. Prodaja ulaznica za koncert u Poreču, koji će se održati 10. siječnja 2026., kao i za koncert u Splitu koji će se održati 16. siječnja 2026., kreće u petak, 19. prosinca 2025., točno u 12:00 sati."

Uspješna dvoranska turneja

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svoju dvoransku turneju započeo je 21. studenog, nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu. U Osijeku je nastupio dva dana zaredom, 21. i 22. studenog, a potom su uslijedili koncerti u Varaždinu 7. i 8. prosinca te u Zadru 12. i 13. prosinca. Sljedeći veliki nastup prije Poreča i Splita održat će se u Areni Zagreb 27. prosinca 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:Dio Hrvata će uskoro dobiti vrijedan poklon: Otkriveno tko su sretnici! 'Na mail stižu upute'