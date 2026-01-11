Svjetskog kupa na 25. mjestu sa 63 boda" /> Svjetskog kupa na 25. mjestu sa 63 boda" /> Svjetskog kupa na 25. mjestu sa 63 boda" />
Samuel Kolega dočekao nove loše vijesti nakon slaloma u Adelbodenu

Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

Samuel Kolega je u poretku slaloma Svjetskog kupa na 25. mjestu sa 63 boda

11.1.2026.
16:13
Sportski.net
Fabrice Coffrini/afp/profimedia
Samuel Kolega danas je završio na 21. mjestu veleslaloma u Adelbodenu. Time je nastavio s rezultatima koje drži ove sezone, a koji su ispod njegovih očekivanja.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Zbog toga, a i iznimno velike konkurencije Sami je ispao iz top 15 po WCSL-u (renkingu po kojem se određuju startni brojevi) pa na sljedećem slalomu neće izvlačiti brojeve od 8 do 15 već će startati 18. ili 19. jer na WCSL-u dijeli 18. mjesto s Alexom Vinatzerom.

Foto: Screenshot/fis

Filip Zubčić i dalje je na 29. poziciji na toj listi iako je danas ostao bez bodova. Samuel Kolega je u poretku slaloma Svjetskog kupa na 25. mjestu sa 63 boda, 277 bodva iza vodećeg Paca Rassata. Sljedeći slalom je idućeg vikenda u Wengenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

Samuel Kolega dočekao nove loše vijesti nakon slaloma u Adelbodenu