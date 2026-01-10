Zubčić u Švicarskoj odskijao s gotovo četiri sekundi zaostatka i ostao bez druge vožnje

Naš najbolji skijaš Filip Zubčić nije uspio u švicarskom Adelbodenu isprati gorak okus iz ustiju nakon loših tri posljednjih utrka, već je još jednom završio izvan top 30 i produbio lošu formu ostavši bez druge utrke.

Pobjedu je u prvoj vožnji u Švicarskoj odnio Marco Odermatt, koji je kroz cilj prošao za samo minutu, četrnaest sekundi i četrdeset stotinki. Brazilac Lucas Pinheiro Braathen bio je sporiji za 49 stotinki, dok je top tri zatvorio Tim Haugan s 53 stotinke zaostatka za Odermattom. Naš najbolji skijaš počeo je s devete startne pozicije, no već u samim počecima vidjelo se kako mu to neće puno pomoći. Već je u prvoj etapi imao 80 stotinki zaostatka, a najviše ga je koštala treća etapa, koju je završio sa sekundom i 79 stotinki zaostatka za Odermattom.

Time se, nakon postolja u američkom Beaver Creeku 27. studenog prošle godine, nastavlja loša Zubčićeva forma koja je počela tjedan dana nakon tog postolja, kada je na istoj stazi završio 42., da bi potom do kraja godine odskijao i utrku u francuskom Val d’Isèreu, gdje je u veleslalomu bio 24., te u talijanskoj Alta Badiji, gdje je završio 33. Naš se skijaš nadao kako će na stazi na kojoj je prošle godine u veleslalomu završio peti uspjeti uhvatiti povratak u formu, no nije uspio. Adelboden je inače bio sretan za Zubčića, osim petog mjesta 2025. i 2024. godine je tamo dobro odskijao uzevši broncu.

