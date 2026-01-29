Dinamo je na korak do prolaska, ali može i ispasti iz Europe: Evo kakva katastrofa prijeti

Nakon sedam odigranih kola u Europskoj ligi, Dinamo se nalazi pred posljednjim, odlučujućim gostovanjem u Danskoj. Protivnik je moćni Midtjylland, momčad koja se bori za izravan plasman u osminu finala, dok Plavi traže potvrdu prolaska u nokaut fazu. Iako je situacija za hrvatskog prvaka povoljna i sudbinu drži u svojim rukama, teoretska mogućnost ispadanja i dalje postoji, no za takav crni scenarij morala bi se dogoditi prava "savršena oluja" rezultata.

Sudbina u vlastitim rukama

Uoči posljednjeg kola, Dinamo zauzima 20. mjesto na ljestvici s deset osvojenih bodova. Prema pravilima natjecanja, prvih osam momčadi ide izravno u osminu finala, klubovi plasirani od devetog do 24. mjesta nastavljaju natjecanje u doigravanju, dok preostalih dvanaest završava svoj europski put. Dinamu je za siguran prolazak u doigravanje dovoljan i samo jedan bod iz Danske. Pobjedom bi, ovisno o drugim rezultatima, mogli skočiti i do 16. mjesta, što bi im osiguralo status nositelja u ždrijebu.

Situacija je, dakle, jasna: osvoje li bod ili tri, Plavi će prezimiti u Europi. No, nogomet je nepredvidiv, a poraz otvara vrata kalkulacijama koje, iako malo vjerojatne, navijačima izazivaju nemir.

Crni scenarij

Da bi Dinamo ispao iz Europe, mora se poklopiti nekoliko ishoda, a prvi i osnovni preduvjet je poraz od Midtjyllanda. Danska momčad je izrazito snažna na svom terenu u Herningu, gdje ove sezone u Europi ima stopostotan učinak, što ovaj zadatak čini dovoljno teškim. No, čak i ako izgube, Dinamo ostaje na deset bodova, tri više od Ludogoreca koji je na 25. mjestu, prvoj poziciji koja vodi kući.

Za potpuni preokret i Dinamovo ispadanje, moralo bi se dogoditi sljedeće:

Pobjeda Ludogoreca: Bugari (trenutno 7 bodova) moraju pobijediti kod kuće protiv već eliminiranog Nicea i tako doći do deset bodova.

Gol-razlika: U tom slučaju, o poretku odlučuje ukupna gol-razlika. Dinamo je trenutačno na -2, a Ludogorec na -4. To znači da bi bugarski klub morao ostvariti pobjedu s dovoljnom razlikom da nadoknadi taj zaostatak, uzimajući u obzir i razliku kojom bi Dinamo eventualno izgubio.

Pobjede ostalih konkurenata: Uz pobjedu Ludogoreca, još barem četiri kluba koja su trenutačno iza Dinama ili u njegovoj neposrednoj blizini morala bi ga preskočiti. To su Lille (9 bodova), Brann (9 bodova), Young Boys (9 bodova) i Celtic (8 bodova). Svi oni morali bi upisati pobjede u svojim teškim utakmicama posljednjeg kola.

Vjerojatnost takvog raspleta iznimno je mala. Ipak, nedavna forma Dinama, obilježena uvjerljivim pobjedama protiv FCSB-a (4:1) i Osijeka (3:0), daje razloga za optimizam da se o crnim scenarijima neće ni morati razmišljati.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: U Malmou kao na Zrću: Hrvati napravili potpuni show u dvorani protiv Mađarske