FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CRNI SCENARIJ /

Dinamo je na korak do prolaska, ali može i ispasti iz Europe: Evo kakva katastrofa prijeti

Dinamo je na korak do prolaska, ali može i ispasti iz Europe: Evo kakva katastrofa prijeti
×
Foto: David Jerkovic/pixsell

Što se sve mora poklopiti da Dinamo ispadne iz Europe?

29.1.2026.
9:44
Sportski.net
David Jerkovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon sedam odigranih kola u Europskoj ligi, Dinamo se nalazi pred posljednjim, odlučujućim gostovanjem u Danskoj. Protivnik je moćni Midtjylland, momčad koja se bori za izravan plasman u osminu finala, dok Plavi traže potvrdu prolaska u nokaut fazu. Iako je situacija za hrvatskog prvaka povoljna i sudbinu drži u svojim rukama, teoretska mogućnost ispadanja i dalje postoji, no za takav crni scenarij morala bi se dogoditi prava "savršena oluja" rezultata.

Sudbina u vlastitim rukama

Uoči posljednjeg kola, Dinamo zauzima 20. mjesto na ljestvici s deset osvojenih bodova. Prema pravilima natjecanja, prvih osam momčadi ide izravno u osminu finala, klubovi plasirani od devetog do 24. mjesta nastavljaju natjecanje u doigravanju, dok preostalih dvanaest završava svoj europski put. Dinamu je za siguran prolazak u doigravanje dovoljan i samo jedan bod iz Danske. Pobjedom bi, ovisno o drugim rezultatima, mogli skočiti i do 16. mjesta, što bi im osiguralo status nositelja u ždrijebu.

Situacija je, dakle, jasna: osvoje li bod ili tri, Plavi će prezimiti u Europi. No, nogomet je nepredvidiv, a poraz otvara vrata kalkulacijama koje, iako malo vjerojatne, navijačima izazivaju nemir.

Crni scenarij

Da bi Dinamo ispao iz Europe, mora se poklopiti nekoliko ishoda, a prvi i osnovni preduvjet je poraz od Midtjyllanda. Danska momčad je izrazito snažna na svom terenu u Herningu, gdje ove sezone u Europi ima stopostotan učinak, što ovaj zadatak čini dovoljno teškim. No, čak i ako izgube, Dinamo ostaje na deset bodova, tri više od Ludogoreca koji je na 25. mjestu, prvoj poziciji koja vodi kući.

Za potpuni preokret i Dinamovo ispadanje, moralo bi se dogoditi sljedeće:

Pobjeda Ludogoreca: Bugari (trenutno 7 bodova) moraju pobijediti kod kuće protiv već eliminiranog Nicea i tako doći do deset bodova.

Gol-razlika: U tom slučaju, o poretku odlučuje ukupna gol-razlika. Dinamo je trenutačno na -2, a Ludogorec na -4. To znači da bi bugarski klub morao ostvariti pobjedu s dovoljnom razlikom da nadoknadi taj zaostatak, uzimajući u obzir i razliku kojom bi Dinamo eventualno izgubio.

Pobjede ostalih konkurenata: Uz pobjedu Ludogoreca, još barem četiri kluba koja su trenutačno iza Dinama ili u njegovoj neposrednoj blizini morala bi ga preskočiti. To su Lille (9 bodova), Brann (9 bodova), Young Boys (9 bodova) i Celtic (8 bodova). Svi oni morali bi upisati pobjede u svojim teškim utakmicama posljednjeg kola.

Vjerojatnost takvog raspleta iznimno je mala. Ipak, nedavna forma Dinama, obilježena uvjerljivim pobjedama protiv FCSB-a (4:1) i Osijeka (3:0), daje razloga za optimizam da se o crnim scenarijima neće ni morati razmišljati.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: U Malmou kao na Zrću: Hrvati napravili potpuni show u dvorani protiv Mađarske

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
CRNI SCENARIJ /
Dinamo je na korak do prolaska, ali može i ispasti iz Europe: Evo kakva katastrofa prijeti