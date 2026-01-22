Stručnjak istakuo bitnu stvar o velikoj pobjedi Dinama: 'Bez obzira na sve, moram upozoriti na jedno'

Nogometaši zagrebačkog Dinama u susretu su 7. kola Europske lige na stadionu Maksimir svladali rumunjski FCSB sa 4-1 (2-1).

Dinamo je poveo sa 2-0 golovima Mounsefa Bakrara (7) i Diona Drene Belje (11) u ranoj fazi susreta, Daniel Birligea (42) je pred kraj prvog poluvremena smanjio na 2-1 da bi u nastavku Beljo (71) svojim drugim golom i Sandro Kulenović (90+3) potvrdili pobjedu zagrebačkog sastava.

Nakon sedam od osam odigranih kola Dinamo se nalazi na 20. mjestu ljestvice sa 10 bodova te je vrlo blizu osiguranja prolaska u nokaut-fazu natjecanja jer ima tri boda prednosti u odnosu na 25. Ludogorec, dok već 26. Feyenoordu bježi nedostižna četiri boda.

Stručna analiza

Veliku pobjedu Dinama koja je (najvjerojatnije) donijela plasman u knock-out fazu Europske lige, za Net.hr komentirao je Igor Pamić, trener drugoligaša Karlovca i poznati hrvatski nogometni stručnjak.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

"Prvo odmah u startu čestitke i treneru i igračima i navijačima. Svi su oni zaslužni da smo uživali u pobjedi Dinama", započeo je Pamić svoju analizu.

Pamić ističe kako je Dinamo u utakmicu ušao na najbolji mogući način, demonstrirajući silu od prve minute. "Ovaj danas furiozan početak, vidjeli smo i sami. Dva brza gola, dva lijepa gola i jednostavno Dinamo je izdominirao", rekao je Pamić, no odmah je naglasio kako ga je razdoblje nakon uraganskog starta zabrinulo.

"Međutim, od dvadesete, dvadeset pete minute nije mi se sviđao Dinamo. Bilo je tu dosta neorganiziranosti, preširokih linija. Dopustili su previše situacija okomitim loptama igračima Steaue da im rade probleme. Bilo je dosta individualnih grešaka i tu se Dinamo malo kompromitirao s tim golom koji je primio", detektirao je Pamić probleme u igri Plavih.

Dinamo iz drugog poluvremena je pravi Dinamo

Ipak, sve negativnosti iz prvog dijela izbrisane su predstavom u nastavku. Pamić nije štedio komplimente na račun igre koju je momčad pokazala u drugih četrdeset pet minuta, ocijenivši je kao jednu od najboljih u posljednje vrijeme.

"Dinamo iz drugog poluvremena je meni bio sjajan. Ma, Dinamo je meni danas odigrao sjajnu utakmicu! Drugo poluvrijeme je bilo dovoljno dopadljivo, dovoljno efikasno, a fantastično. Prikazao je jednu puno ozbiljniju, organiziraniju predstavu", s oduševljenjem je komentirao Pamić.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"To je Dinamo koji je pravi, kojeg je teško pobijediti. Dinamo koji dominira u stavu, dominira u ideji, dominira u pristupu. Sve je to Dinamo imao u drugom poluvremenu i zato je utakmica tako i završila. Meni je ovaj Dinamo možda odigrao najbolje poluvrijeme u zadnjih puno, puno vremena", istaknuo je.

Steaua nije mjerilo

Unatoč velikoj pobjedi, Pamić spušta loptu na zemlju i upozorava kako rumunjska momčad nije realno mjerilo snage. "Bez obzira na sve, moram upozoriti da Steaua nije momčad da bi se previše slavilo. To je momčad dosta skromne kvalitete. Držim da kvalitetom nije dorasla ni polovici naše lige, tako da Dinamo mora o tome voditi brigu."

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Pojasnio je kako do pada u igri dolazi i psihološki.

"Znate, treba se naći u tom momentu. Znaš da si bolji, znaš da si jači, s lakoćom dolaziš u situacije za šut, vodiš s 2:0. Jednostavno, u tom momentu je teško održati balans i ravnotežu da igra funkcionira u oba smjera", rekao je pa na kraju istaknuo da Dinamo posjeduje kvalitetu i da će u budućnosti postati još bolji:

"Dinamo može samo rasti".

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Kostelić pokazao kako se fešta na gala večeri