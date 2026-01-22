Dinamo na Maksimiru napada Rumunje! Hoće li Kovačević iznenaditi sa sastavom?

Europska liga 0 Dinamo : 0 FCSB

Najava utakmice

Dinamo od 21 sat na Maksimiru igra prvu službenu utakmicu godine, protiv rumunjskog FCSB-a, kluba koji se i dalje najčešće naziva Steaua. Obje momčadi trebaju pobjedu kako bi zadržale izglede za prolazak u doigravanje Europske lige, budući da se trenutačno nalaze ispod crte.

Dinamo je 25. s 7 bodova, dok je Steaua 27. sa šest. Modrima je dovoljan barem jedan trijumf u preostala dva kola, a rumunjski protivnik nameće se kao povoljnija prilika, s obzirom na to da Dinamo u zadnjem kolu gostuje kod moćnog Midtjyllanda.

Nakon odličnog starta natjecanja, s pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem te remijem u Malmöu, uslijedila su tri poraza koja su Dinamo gurnula u nezavidan položaj. Za nastavak europske sezone momčad se pripremala u Čatežu, svjesno birajući zimske uvjete kako bi što spremnije dočekala Steauu.

POGLEDAJTE VIDEO: