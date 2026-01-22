Dinamo opet dovodi igrača Barcelone: Bio je na klupi u Ligi prvaka i ima nastup u La ligi

Dinamo želi dovesti još jednog igrača Barcelone. Plavi imaju dobru povijest dovođenja igrača iz Barcelonine B momčadi. Dani Olma ne treba spominjati, a dobar se pokazuje i potpis Sergija Domingueza.

Sada španjolski Sport piše da je Dinamo pred dovođenjem Danija Rodrigueza na posudbu do kraja sezone. Navodno su klubovi već danima u razgovoru oko transfera, a za sada se najozbiljnije pominje posudba. Inače, riječ je o igraču koji može igrati i na lijevom i desnom krilu, a ove sezone je standardan u Barci Athletic (druga momčad Barcelone) koja se natječe u četvrtom rangu španjolskog nogometa.

Da je riječ o velikom talentu dokazuje i činjenica da je Rodriguez bio na klupi prve momčadi Barcelone ovoga tjedna protiv Slavije u Pragu u Ligi prvaka. Prošle sezone je upisao jedan nastup u La Ligi. Prema španjolskim izvorima, Rodriguez smatra da je prerastao drugu momčad Barcelone i sada traži destinaciju koja bi ga lansirala prema prvoj momčadi Barcelone.

Dinamo je poznat kao povoljna destinacija za takve igrač i to Dani sigurno zna. Već je bio u razgovorima s nekim klubovima, a spominje se Valencija. Dolazak u Dinamo je, navodno, vrlo blizu.

