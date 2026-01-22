FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PONOVNO DANI /

Dinamo opet dovodi igrača Barcelone: Bio je na klupi u Ligi prvaka i ima nastup u La ligi

Dinamo opet dovodi igrača Barcelone: Bio je na klupi u Ligi prvaka i ima nastup u La ligi
×
Foto: Cesar Ortiz Gonzalez/alamy/profimedia

Dinamo je poznat kao povoljna destinacija za takve igrač i to Dani sigurno zna

22.1.2026.
12:11
Sportski.net
Cesar Ortiz Gonzalez/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo želi dovesti još jednog igrača Barcelone. Plavi imaju dobru povijest dovođenja igrača iz Barcelonine B momčadi. Dani Olma ne treba spominjati, a dobar se pokazuje i potpis Sergija Domingueza.

Sada španjolski Sport piše da je Dinamo pred dovođenjem Danija Rodrigueza na posudbu do kraja sezone. Navodno su klubovi već danima u razgovoru oko transfera, a za sada se najozbiljnije pominje posudba. Inače, riječ je o igraču koji može igrati i na lijevom i desnom krilu, a ove sezone je standardan u Barci Athletic (druga momčad Barcelone) koja se natječe u četvrtom rangu španjolskog nogometa.

Željko Kopić razotkriva Dinamovog suparnika u ključnoj utakmici: 'Skloni su pucanju u jednoj specifičnoj situaciji'

Da je riječ o velikom talentu dokazuje i činjenica da je Rodriguez bio na klupi prve momčadi Barcelone ovoga tjedna protiv Slavije u Pragu u Ligi prvaka. Prošle sezone je upisao jedan nastup u La Ligi. Prema španjolskim izvorima, Rodriguez smatra da je prerastao drugu momčad Barcelone i sada traži destinaciju koja bi ga lansirala prema prvoj momčadi Barcelone.

Dinamo je poznat kao povoljna destinacija za takve igrač i to Dani sigurno zna. Već je bio u razgovorima s nekim klubovima, a spominje se Valencija. Dolazak u Dinamo je, navodno, vrlo blizu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kustura za deliriji na našoj klupi! Hrvatska je stigla do velikog izjednačenja

DinamoBarcelona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PONOVNO DANI /
Dinamo opet dovodi igrača Barcelone: Bio je na klupi u Ligi prvaka i ima nastup u La ligi