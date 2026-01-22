Dinamu je utakmica na Maksimiru nevjerojatno važna, evo što je sve u igri

Dinamo u 21 sat na Maksimiru igra prvu natjecateljsku utakmicu ove godine. I to nije bilo kakva utakmica, već je to duel koji bi mogao odlučiti Dinamovu europsku sudbinu za ovu sezonu.

Dinamo se uoči posljednja dva kola nalazi na 25. mjestu jedinstvene ljestvice Europske lige sa sedam bodova (24 kluba idu u nokaut fazu). FCSB, Dinamov večerašnji protivnik je bod ispod Dinama. Sve projekcije govore da bi 10 bodova trebalo biti dosta za plasman među 24.

Dinamo to tih 10 bodova mogao doći već danas pobjedom nad Rumunjima. Ogromna je to prilika jer Dinamo je favorit protiv trenutačno devete momčadi rumunjske Superlige. Pobjeda se nameće kao imperativ za Plave iz još jednog razloga. Dinamo u posljednjem kolu gostuje u Danskoj kod Midtjyllanda koji je na drugom mjestu s 15 bodova i izgledaju odlično.

Poraz znači teške probleme

Moguće je da im posljednje kolo bude rezultatski manje važno, ali svakako nisu ekipa na kojoj se Dinamo želi vaditi i zato se FCSB mora dobiti. U slučaju poraza od FCSB-a situacija bi bila vrlo teška i Dinamo bi morao pobijediti Dance jer osam bodova vrlo vjerojatno neće biti dovoljno.

U slučaju remija s Rumunjima situacija nije puno bolja. Dinamo bi i tada morao ići po pobjedu nad Midtjyllandom, a remi i tamo bi donio devet bodova što nosi prolaz u samo trećini simulacija.

Dakle, za Marija Kovačevića i njegovu momčad utakmica na Maksimiru je, bez pretjerivanja - must win.

