FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MUST WIN /

Dinamu je utakmica na Maksimiru nevjerojatno važna, evo što je sve u igri

Dinamu je utakmica na Maksimiru nevjerojatno važna, evo što je sve u igri
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Dinamo se uoči posljednja dva kola nalazi na 25. mjestu jedinstvene ljestvice Europske lige

22.1.2026.
11:16
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo u 21 sat na Maksimiru igra prvu natjecateljsku utakmicu ove godine. I to nije bilo kakva utakmica, već je to duel koji bi mogao odlučiti Dinamovu europsku sudbinu za ovu sezonu.

Dinamo se uoči posljednja dva kola nalazi na 25. mjestu jedinstvene ljestvice Europske lige sa sedam bodova (24 kluba idu u nokaut fazu). FCSB, Dinamov večerašnji protivnik je bod ispod Dinama. Sve projekcije govore da bi 10 bodova trebalo biti dosta za plasman među 24.

Željko Kopić razotkriva Dinamovog suparnika u ključnoj utakmici: 'Skloni su pucanju u jednoj specifičnoj situaciji'

Dinamo to tih 10 bodova mogao doći već danas pobjedom nad Rumunjima. Ogromna je to prilika jer Dinamo je favorit protiv trenutačno devete momčadi rumunjske Superlige. Pobjeda se nameće kao imperativ za Plave iz još jednog razloga. Dinamo u posljednjem kolu gostuje u Danskoj kod Midtjyllanda koji je na drugom mjestu s 15 bodova i izgledaju odlično.

Poraz znači teške probleme

Moguće je da im posljednje kolo bude rezultatski manje važno, ali svakako nisu ekipa na kojoj se Dinamo želi vaditi i zato se FCSB mora dobiti. U slučaju poraza od FCSB-a situacija bi bila vrlo teška i Dinamo bi morao pobijediti Dance jer osam bodova vrlo vjerojatno neće biti dovoljno.

U slučaju remija s Rumunjima situacija nije puno bolja. Dinamo bi i tada morao ići po pobjedu nad Midtjyllandom, a remi i tamo bi donio devet bodova što nosi prolaz u samo trećini simulacija.

Dakle, za Marija Kovačevića i njegovu momčad utakmica na Maksimiru je, bez pretjerivanja - must win.

POGLEDAJTE VIDEO: Šveđani protiv Hrvatske lete po terenu: Bacaju nam i cepeline

DinamoFcsbEuropska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MUST WIN /
Dinamu je utakmica na Maksimiru nevjerojatno važna, evo što je sve u igri