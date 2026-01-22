Rumunji o Dinamu uoči sudbonosne utakmice: Oni su 'Kraljica Istočne Europe'

Dinamo večeras dočekuje rumunjski FCSB na Maksimiru, mogli bismo reći, sudbonosnoj utakmici Europske lige. Pobjeda bi Dinamu značila veliki korak k nokaut fazi Europske lige, a poraz bi bio vrlo skup i Modri bi se morali vaditi u Danskoj protiv jakog Midtjyllanda.

Rumunjski Eurosport, točnije novinar Cristian Pecheanu posvetio je velikI tekst Dinamovim transferima. Naslov glasi "Dinamo Zagreb, kraljica transfera Istočne Europe". Naime, Rumunj piše kako je Dinamo u zadnjih 10 godina od transfera zaradio 334,4 milijuna eura i na drugom je mjestu od klubova istočne Europe. Ispred je samo Šahtar s 408,8 milijuna eura.

Ipak, što se samog profita tiče, Dinamo je prvi jer je zaradio 240,4 milijuna eura više nego je potrošio. Šahtar je na 173,8 milijuna. Trojka koja se ističe su Joško Gvardiol u Leipzig za 37 milijuna, Dani Olmo u isti klub za 34 milijuna te Marko Pjaca u Juventus za 30 milijuna.

Rumunj je istaknuo i posljednja dva velika transfera. Onaj Martina Baturine u Como za 18 milijuna eura i Petra Sučića u Inter za 15 milijuna. Pecheanu piše kao su Crvena zvezda s 207 milijuna eura od prodaja, Dinamo Kijev s 188 milijuna i Partizan s 96 milijuna daleko od Dinama, a FCSB je u posljednjih 10 godina prodao igrača u vrijednosti od tek 60 milijuna eura.

Za kraj teksta, piše se i o tome kako bi izgledala Dinamova momčad da nije bilo prodaja u posljednjih 10 godina, a to je posloženo ovako: Livaković - Rrahmani, Gvardiol, Lovren, Sosa - Brozović, Modrić, Oršić, Kovačić - Olmo- Mandžukić.

