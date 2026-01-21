Na treningu Dinama svi zabundani u šalovima, samo se jedan najhrabriji skinuo

Nogometaši zagrebačkog Dinama u drugi dio sezone kreću u četvrtak utakmicom protiv rumunjskog FCSB-a u susretu 7. kola Europske lige.

Posljednji službeni nastup "Modri" su imali 20. prosinca u susretu protiv Lokomotive koji je završio 2-0 slavljem maksimirskog sastava. Devet dana ranije Dinamo je igrao i svoju posljednju europsku utakmicu prošle godine, kod kuće je izgubio od Real Betisa sa 1-3.

Dinamo u drugi dio sezone ulazi kao vodeći sastav hrvatskog prvenstva, dok je u Europskoj ligi na 25. mjestu, prvom ispod crte prolaza. Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

Do kraja ligaškog dijela natjecanja još su dva kola, 22. siječnja Dinamo će ugostiti rumunjski FCSB, a 29. siječnja "Modri" gostuju kod danskog Midtjyllanda. Rumunji su trenutačno na 27. mjestu s bodom manje od zagrebačkog sastava.

"I nama i njima igra jedino pobjeda, očekujem dobru utakmicu, nema kalkulacija," kazao je Dinamov strateg dodavši kako je rumunjski klub pokazao kvalitetu u Europi.

"Ofenzivno su jako dobri, posebno Olaru, taj dio momčadi je najopasniji. Radimo i treniramo, želimo pobjeđivati u svakoj utakmici, pa tako i ovoj. Nismo imali duge pripreme, vjerujem da ćemo nastaviti kao što smo i završili polusezonu. Mali je problem i vrijeme, hladnoća, ali uvjeren sam da nam to neće smetati," dodao je.

Naglasio je kako igrači jedva čekaju utakmicu.

"Vinlof se uključio u rad, ali neće igrati čitavu utakmicu, vidjet ćemo. Ostali su svi dobro. Valinčić se polako vraća, Lisica je počeo trenirati, Bakrar se vratio s Kupa nacija. Svi jedva čekaju početak utakmice, dodao je Kovačević.

Otkrio je kako je razgovarao sa Željkom Kopićem, trenerom bukureštanskog Dinama.

"Razgovorali smo s Kopićem i sa svima koji nam mogu pomoći. Bili smo na i na njihovoj zadnoj utakmici."

Kovačević je svjestan kako bi ovo mogla biti ključna utakmica u borbi za prolaz.

"Ako pobijedimo 99 posto smo prošli. Zato i nismo htjeli ići u toplije krajeve na pripreme. Vjerujem da će se to vidjeti na najbolji način," kazao je.

Osvrnuo se i na vijest da Leon Jakirović odlazi u milanski Inter.

"Žao mi je što odlazi, želim mu svu sreću svijeta. Nadam se da će se dobro razvijati i u Interu," poručio je.

Napadač Dion Drena Beljo je poručio kako je cijeloj momčadi želja prikazati Dinamo u najboljem svjetlu.

"Dat ćemo sve od sebe da to napravimo u ovoj utakmici. Mjesto na kojem se naš suparnik nalazi u prvenstvu nije odraz njihove kvalitete. Imaju kvalitetu i iskustvo, naročito u napadu, ali ako budemo na sto posto, možemo ih pobijediti," rekao je Beljo.

Utakmica između Dinama i FCSB-a je u četvrtak s početkom u 21.00 sati na maksimirskom stadionu.

Na treningu su svi bili zabundani, u termo donjem rublju i šalovima, a samo je škotsko hrabro srce Scott McKenna već tradicionalno u kratkim hlačicama.