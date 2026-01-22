Željko Kopić razotkriva Dinamovog suparnika u ključnoj utakmici: 'Skloni su pucanju u jednoj specifičnoj situaciji'

Uoči ključne utakmice Dinama iz Zagreba protiv FCSB-a u Europskoj ligi na Maksimiru (četvrtak, 21.00), razgovaramo sa Željkom Kopićem, bivšim trenerom Dinama, sad strategom rumunjskog Dinama iz Bukurešta, koji je ostvario na klupi rumunjskog imenjaka u vječnom derbiju pobjedu upravo protiv FSCB-a i jedan remi. Obje utakmice su odigrane u ovoj aktualnoj sezoni.

Kopić radi sjajan posao s Dinamo Bukureštom

Naime, 2. kolovoza prošle godine, Željko Kopić je sa svojim Crvenim psima slavio u okršaju sa 4-3, čime je ostvario prvu pobjedu Dinama iz Bukurešta protiv najvećeg rumunjskog rivala nakon pet i pol godina. U drugom derbiju Dinama iz Bukurešta protiv FSB-a odigrao je nulu.

Kopićev današnji Dinamo 2026. otvorio je pobjedom nad Universitateom Cluj i nakon 22 kola drži treće mjesto na ljestvici s dva boda manje od vodeće Universitatee Craiove. Euforija lagano trese bijelo-crveni dio glavnog Bukurešta, nakon 19 godina posta sanja se 19. naslov prvaka, a Željko Kopić je trenutno najbolji nogometni trener u rumunjskom nogometu i čovjek koji je Dinamo iz Bukurešta vratio u vrh.

"Jako sam zadovoljan kako izgledamo. Počeli smo sjajno, a očekivanja su prirodno porasla i sad nemam i ne želimo imati nekakvih limita, iako čvrsto stojimo s obje noge na zemlji i treniramo kako bi bili još bolji. Atmosfera oko nas je izuzetno pozitivna, i među našim navijačima i u rumunjskoj javnosti, a to je prije svega rezultat naše igre i dojma koji ostavljamo na terenu. No, idemo korak po korak. Prvi cilj nam je plasman u Top 6 i osiguranje mjesta u play-offu, a bilo bi zaista sjajno kad bismo se uspješno plasirali u Europu. A naslov? To bi bilo pravo čudo, ali idemo korak po korak", kazat će Željko Kopić.

'FCSB prošle sezone je bio impresivan ali ove ne'

Iako je strateg Dinama Mario Kovačević već ove sezone imao priliku postati drugi hrvatski trener koji je pobijedio FCSB, Kopićev uspjeh i impresivna pobjeda ostaju urezani u povijesti. Za portal Net.hr je Željko Kopić podijelio svoje dojmove o tom nezaboravnom okršaju, ali i što očekuje od utakmice Dinamo Zagreb - FCSB.

Kopić analizira FCSB, upoznaje nas s tom momčadi, navodi pozitivne i negativne strane te daje svoje predikcije utakmice na Maksimiru. Malo tko može ponuditi bolji uvid u snagu i slabosti protivnika od Željka Kopića. FCSB je momčad koja je posljednje dvije godine dominirala rumunjskim nogometom, ali ove sezone pokazuje znakove nestabilnosti, baš kao i zagrebački Plavi.

"Prošla sezona bila je izvanredna za njih – osvojili su prvenstvo i igrali osminu finala Europske lige, gdje su poraženi od Lyona. Izgledali su izuzetno, a u novu sezonu su ušli praktički s istim kadrom. Međutim, više ne djeluju tako impresivno, iako su u nekoliko utakmica pokazali bolju igru nego što je rezultat sugerirao. To se dogodilo i na početku ove sezone. Prošli vikend su gostovali kod Argeșa Piteștija, gdje su bili dominantni i bolja momčad, no izgubili su 0-1 i sada zaostaju deset bodova. Ipak, nisu se predali niti odustali od borbe za naslov prvaka. Vjeruju da imaju šansu kada se bodovi prepolove, a pred njima je osam utakmica koje bi ih mogle odvesti do play-offa. Žele ući u pravu formu i nizati pobjede koje bi ih približile vrhu ljestvice", govori Željko Kopić.

Momčad koja živi od posjeda lopte

Kopić opisuje FCSB kao ekipu koja svoju igru temelji na dominaciji i kontroli kroz posjed lopte. Radi se o tehnički potkovanoj momčadi koja, kada joj se to dopusti, može biti izuzetno opasna. Njihovu napadačku moć najbolje ilustrira pobjeda u posljednjoj europskoj utakmici protiv Feyenoorda kod kuće, gdje su slavili s 4-3.

"Ni u Europi nisu bili stabilni, ali su u posljednjem kolu prošle godine pobijedili Feyenoord i opet su u igri. Vratila im se opet pozitivna energija. Oni su ekipa koja generalno teži dominaciji kroz posjed i koja će se pokušati nametnuti. Ukoliko imaju dovoljno prostora i preuzmu kontrolu igre, onda mogu biti jako opasni", ističe Kopić.

Ipak, njihova forma ove sezone znatno varira. Dok su prošle godine igrali sjajno u Europi i djelovali moćno, ove godine im nedostaje konstante.

"Ove godine im je forma promjenjiva. Imali su dobrih utakmica, ali generalno to nisu izdanja od prošle sezone", dodaje Kopić, napominjući kako su u nastavak prvenstva nakon zimske stanke ušli porazom.

Recept iz prve ruke: Agresivnost i oduzimanje lopte

Ključ uspjeha, kako kaže, bio je upravo u neutraliziranju njihovog najjačeg oružja, posjeda.

"Uspjeli smo im onemogućiti da uhvate taj svoj ritam igre prema naprijed. Preko velike agresivnosti nismo im dopustili da se razmašu."

Prema njegovim riječima, FCSB je najranjiviji kada je pod pritiskom. Ako im se oduzme lopta i nametne visok tempo, njihova organizacija igre puca.

"Ako im se uzme posjed lopte, to im je mana. Bolje se osjećaju kada su oni ti koji dominiraju. Treba ih pritisnuti cijelu utakmicu jer su u takvim okolnostima skloni pucanju."

Nestabilni divovi

Iako je taktički put do pobjede jasan, Kopić upozorava da je ishod dvoboja potpuno otvoren. Glavni razlog leži u činjenici da ni Dinamo ni FCSB ove sezone ne pokazuju stabilnost u izvedbama.

"Ni jednu ni drugu ekipu ne vidim ove godine da imaju nekakvu stabilnost. Dinamo je imao odličnih utakmica, igrao je dobro u derbijima, ali i utakmica koje nisu bile dobre. Slično je i s njima", pojašnjava Kopić.

Zbog toga se ne usuđuje proglasiti favorita.

"Teško je nešto prognozirati. I jedni i drugi imaju kvalitetu, ali i jedni i drugi nisu pokazali da su u kontinuitetu u top stanju. Mislim da će puno toga ovisiti o dnevnoj inspiraciji i načinu na koji će momčadi ući u utakmicu. Oni čvrsto vjeruju da mogu pobijediti Dinamo u Zagrebu i napravit će sve da to i ostvare", zaključuje.

Za zagrebački Dinamo poruka je jasna. Ključ leži u hrabrom i agresivnom pristupu. Ako uspiju nametnuti svoj ritam i oduzeti loptu protivniku koji bez nje teško diše, šanse za prolaz u sljedeću rundu značajno rastu. U suprotnom, prepuštanje inicijative rumunjskoj momčadi moglo bi biti kobno.

