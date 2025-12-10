Željko Kopić: 'Iznenadio me potez navijača Dinama, a nagrade mi puno znače'

Željko Kopić po drugi je uzastopni put najbolji trener rumunjskog nogometa u izboru sportskih novina Fanatika, a po prvi put prema izboru tamošnjih sportskih novinara. Kopić nakon ovih priznanja u intervjuu za Net.hr otkriva koliko mu one znače, kako gleda na potez navijača Dinama iz Bukurešta prema njemu, jesu li mu nagrade osobna satisfakcija i jesu li klupske ambicije nakon uspjeha porasle?

Napravio ogroman iskorak s Dinamom iz Bukurešta

No, da bi priča o Željku Kopiću i intervju s njim bili potpuni, bitno je za naglasiti neke stvari. Kopić je preuzeo Dinamo iz Bukurešta u vrlo izazovnom trenutku i u samo dvije godine uspio je ostvariti nevjerojatan napredak. Pod njegovim vodstvom, klub je došao do stabilnosti, mira, ali i odličnih rezultata. Upravo je za te uspjehe na prestižnoj Super Gala Fanatik 2025. večeri nagrađen titulom najboljeg trenera Superlige.

Foto: Privatna Arhiva

Iako je Željko Kopić 2023. godine stigao u Dinamo iz Bukurešta u situaciji koja nije obećavala, brzo je pokazao svoje iznimne trenerske kvalitete, vrativši klub u sam vrh rumunjskog nogometa.

Željko Kopić trenutno je jedan od najcjenjenijih i najboljih hrvatskih nogometnih trenera, a njegov uspjeh na trenerskoj sceni najbolje potvrđuju spomenute nagrade. Nagrade nisu samo dokaz njegove stručnosti, već i pokazatelj njegovog izuzetnog razumijevanja igre kao i studioznosti. Kopić je uspio postići iznimne rezultate u inozemstvu, a o njegovoj stručnosti i predanosti nema nikakve sumnje, niti ih je ikad bilo...

Predan i studiozan

Kada je bio trener zagrebačkog Dinama, određeni novinari često su ga kritizirali i oštro napadali. Željko Kopić je, kao pravi profesionalac, ostao čvrst u svojim uvjerenjima i vjerovao u svoj rad. Mnogi su tada sumnjali u njegove sposobnosti, neopravdano, čim je preuzeo klubu zagrebačkog Dinama naišao na pisanja pojedinaca kako on nije pravi izbor za Dinamo, a da praktički ni nije počeo raditi trenerski posao na klupi prve momčadi Dinama, ali danas je svima, pa i njima, jasno koliko vrijedi. Svaki Kopićev uspjeh, bilo onaj u zagrebačkom Dinamu, bilo sad ovaj u Dinamu iz Bukurešta, potvrda je njegove stručnosti i predanosti nogometu...

Zadovoljan sam sa svim što sam napravio dosad u Dinamu iz Bukurešta u ovih dvije godine i drago mi je da je to prepoznato. Naravno, ne bi uspjeh ostvario bez igrača i stručnog stožera, svih ljudi u klubu i bez svoje supruge Nataše i sina Vita. Nataša i Vito su uvijek uz mene. Razdvojeni smo zbog nogometa što mi teško pada, ali trenerski posao je takav kakav je. Trpe me i da nemam u njima sigurnu luku, ništa od ovog ne bi imalo smisla. Željko Kopić za Net.hr.

Kopić je iznimno posvećen svom poslu. Svaki aspekt njegove trenerske filozofije temelji se na dubokom razmišljanju i pripremi, čime je izgradio svoj prepoznatljiv stil. Sposobnost da iz prosječne momčadi izvuče maksimum, iz svakog igrača isto tako, da razvije igrače, organizira momčad i usmjeri je prema pobjedama, samo je dio njegove širine kao trenera. Unatoč tome što je suočen s mnogim izazovima, Željko je uvijek pokazivao nevjerojatan karakter i profesionalizam. Sada, kada su svi njegovi rezultati postali neosporni, svima je jasno da je njegov rad i trud napokon u potpunosti prepoznat. Željko Kopić je dokazao da je pravi lider u nogometu, a njegovi uspjesi u Rumunjskoj samo su još jedan u nizu njegovih trenerskih postignuća.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Sretan sam i ponosan'

"Neću vam lagati, sretan i ponosan sam što sam po drugi put izabran za najboljeg trenera rumunjske Superlige u izboru Fanatika i po prvi put u izboru novinara", kaže u uvodu razgovora za Net.hr Željko Kopić, trenerski kralj rumunjske Superlige.

"Znate da ja ne volim preveliko hvaljenje i potenciranje uspjeha, tako da ovo trenerski kralj Superlige... Gledajte, zadovoljan sam sa svim što sam napravio dosad u Dinamu iz Bukurešta u ovih dvije godine i drago mi je da je to prepoznato. Naravno, ne bi uspjeh ostvario bez igrača i stručnog stožera, svih ljudi u klubu i bez svoje supruge Nataše i sina Vita. Nataša i Vito su uvijek uz mene. Razdvojeni smo zbog nogometa što mi teško pada, ali trenerski posao je takav kakav je. Trpe me i da nemam u njima sigurnu luku, ništa od ovog ne bi imalo smisla", govori Željko Kopić.

'Igramo dobar nogomet'

Željko Kopić je s Dinamom iz Bukurešta napravio ogroman iskorak...

"U prvoj godini je bio cilj ostanak u Superligi. Prošle sezone smo nakon 8 godina posta ušli u playoff, a ove sezone smo nastavili s dobrim trendom igara, bez obzira što smo imali u momčadi Dinama iz Bukurešta dosta promjena. Trenutno smo treći u poretku, na 4 boda od prvoplasiranog Rapida iz Bukurešta. Imamo 35 bodova. Ne mogu se žaliti i ne želim se žaliti. Igramo stvarno dobar nogomet, promovirali smo nekoliko kvalitetnih mladih igrača, tako da generalno stvarno imam za zadovoljstvo. Imamo još dvije utakmice za odigrati do kraja jeseni i onda je kratka zimska pauza. Već 18. siječnja 2026. je nastavak sezone".

'Nagrade su potvrda kvalitetnog rada'

Jesu li vam ove trenerske nagrade osobna satisfakcija i jeste li nagradama dokazali neke stvari samom sebi?

"Sigurno da mi znače nagrade i priznanja, jer je to potvrda kvalitetnog rada. Svakom neka potvrda kvalitetnog rada znači. U nogometu potvrda kvalitetnog rada ne mora doći uvijek. Treba proći kroz puno situacija da se sve poklopi na pravi način i generalno naravno da sam sretan, zadovoljan, ali isto tako sam sretan koliko se u nogometu sve brzo mijenja. Uživam u trenutku, ali isključivi je fokus na ono što je ispred mene i što me čeka dalje".

Foto: Privatna Arhiva

'Cilj nam je u ovoj sezoni Europa'

Je li vas iznenadila poruka navijača Dinama iz Bukurešta na hrvatskom - Vjerujemo u Kopića?

"Ta poruka mi je dignuta na posljednjem derbiju protiv FCSB koji je završio nulom. Poruku sam doživio izuzetno pozitivno. Naravno da sam sretan zbog takvih nekakvih stvari, kad i navijači, mediji i javnost prepoznaju nešto dobro i kad ti se to vrati i naravno da mi puno znači poruka isto tako. Nisam razmišljao da bi mi naši ultrasi mogli dignuti poruku i o takvim stvarima ne razmišljaš kao trener, ostao sam iznenađen potezom. Lijepo je bilo i dobar osjećaj vidjeti takvo što, doživjeti".

Foto: Privatna Arhiva

Kakve su ambicije Dinama iz Bukurešta u ovoj sezoni?

"Cilj nam je koji neće biti lako za ostvariti, jer ima dosta kvalitetnih momčadi, ali ćemo napraviti sve da se domognemo plasmana u neko od europskih natjecanja. To nam je cilj i vrlo je ambiciozan, ali cilj za kojeg radimo, kojem težimo, u koji vjerujemo. Sve što radimo usmjereno je prema tome", zaključio je Željko Kopić.

POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković u Maksanovom korneru: 'Kad smo izgubili od Gorice, prodavačica me nije htjela ni pogledati'